Resumen: A principios de febrero de 2026, las autoridades ecuatorianas detectaron un envío sospechoso a nombre de una compañía fachada

¡Los pusieron a llorar! Desarticulan banda que enviaba cocaína en «lágrimas de chocolate» para España

Minuto30.com .- En un contundente golpe contra el narcotráfico internacional, autoridades españolas lograron desarticular una organización criminal dedicada a introducir pasta base de cocaína a través de la terminal de carga del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El exitoso operativo fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Policía Nacional de España, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, contando con la colaboración clave de la Policía y la Fiscalía de Ecuador.

‘Lágrimas de chocolate’

La investigación se originó al cruzar datos sobre uno de los implicados, quien utilizaba como fachada una empresa de importación de su propiedad. A principios de febrero de 2026, las autoridades ecuatorianas detectaron un envío sospechoso a nombre de esta compañía: un cargamento de más de 400 kilos de mercancía declarada como “lágrimas de chocolate”.

El método de envío resultó ser altamente sofisticado. Al inspeccionar la carga, descubrieron que la pasta base de cocaína iba oculta en el interior de una gran parte de los bombones, camuflada para evadir los controles aduaneros.

Seguimiento coordinado y capturas en Madrid

Tras el hallazgo en Ecuador, se alertó inmediatamente a las autoridades españolas. Gracias a una rápida coordinación entre las fiscalías de ambos países, se realizó una entrega vigilada y un seguimiento detallado del estupefaciente hasta su destino final.

La red operaba con roles claramente definidos:

El cabecilla: Propietario de la empresa importadora fachada.

El transportista: Encargado de mover la mercancía desde el aeropuerto.

El custodio: Una tercera persona que le había alquilado al cabecilla un local en Madrid, utilizado como bodega para almacenar y custodiar la droga.

El operativo culminó con la captura en Madrid de estos tres integrantes, quienes ahora enfrentan cargos por los presuntos delitos de integración en organización criminal y tráfico de drogas. En total, las autoridades lograron incautar 62.827 gramos de cocaína.