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    ¡Salvaje agresión en Antioquia! Hombre golpeó a una mujer y apuñaló tres veces a un menor

    Un sujeto desató una grave agresión en el barrio La Viejita contra su compañera y un menor de edad.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Salvaje agresión en Antioquia! Hombre golpeó a una mujer y apuñaló tres veces a un menor
    Foto de Policía Nacional.
    ¡Salvaje agresión en Antioquia! Hombre golpeó a una mujer y apuñaló tres veces a un menor

    Resumen: Un hombre fue capturado en San Carlos tras golpear a su pareja y propinarle tres puñaladas a un menor. La Policía activó ruta de protección infantil.

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    Un violento episodio de intolerancia y maltrato intra familiar sacudió a los habitantes del municipio de San Carlos, en el Oriente antioqueño, luego de que las autoridades capturaran a un sujeto acusado de golpear a su compañera sentimental y apuñalar a un menor de edad.

    Los hechos se desencadenaron en el barrio La Viejita, zona urbana de la localidad, donde la comunidad alertó a los uniformados de la Policía Nacional sobre la fuerte altercación que se estaba registrando al interior de la vivienda.

    Al arribar al sitio de la emergencia, las patrullas del cuadrante fueron abordadas por la víctima, quien relató que el agresor se hallaba en un elevado estado de exaltación y que la había atacado físicamente.

    No contento con la agresión contra su pareja, el hombre arremetió con un objeto cortopunzante contra un integrante menor del núcleo familiar, propinándole tres heridas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo.

    Debido a la gravedad de las lesiones, el menor debió ser trasladado de urgencia hacia el Hospital San Vicente de Paúl de San Carlos para recibir la asistencia médica correspondiente.

    Lea también: ¡Se les cayó el teatro del ‘suicidio’! Pareja de adultos mayores capturada por macabro crimen pasional en el Urabá

    Ante la gravedad del caso de agresión, los efectivos del Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia procedieron a activar de inmediato la ruta institucional para salvaguardar y restablecer los derechos del menor afectado.

    El comandante del Departamento de Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, confirmó la detención del sospechoso, quien fue dejado bajo custodia de la Fiscalía 40 Local de la municipalidad para responder judicialmente por este brutal ataque familiar.

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