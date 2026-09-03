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Resumen: El Hospital General de Medellín reportó una agresión contra personal médico y de apoyo tras el fallecimiento de una paciente en proceso de fin de vida. La fuerza pública intervino y dos personas fueron capturadas. Los trabajadores afectados recibieron atención médica y apoyo psicológico, mientras la institución pidió reforzar las medidas de seguridad.

Agresión al personal médico en el Hospital General de Medellín terminó con dos capturas

Una situación de violencia alteró este jueves la jornada en el Hospital General de Medellín, luego de que integrantes del personal médico y de apoyo fueran agredidos físicamente mientras cumplían con sus funciones en el quinto piso de la Torre Norte.

De acuerdo con el comunicado divulgado por la institución, el episodio se presentó durante la atención de una paciente que atravesaba un proceso de fin de vida. Tras su fallecimiento, se produjo la agresión contra trabajadores vinculados a la atención y al funcionamiento del centro hospitalario.

Ante lo ocurrido, la Gerencia coordinó la intervención de los equipos asistenciales, administrativos, jurídicos y de seguridad, además de realizar el reporte correspondiente y solicitar acompañamiento de la fuerza pública.

Las autoridades llegaron al lugar y procedieron con la captura de dos personas señaladas de estar involucradas en la agresión, según la información entregada por el hospital.

Nadia Guevara, subgerente asistencial del Hospital General de Medellín, explicó que el episodio se desencadenó después del fallecimiento de la paciente.

“Desencadenada por el fallecimiento de una paciente en protocolo de fin de vida”, explicó Guevara al referirse al origen de la situación. La funcionaria agregó que fue necesario activar los mecanismos de seguridad y solicitar la presencia de las autoridades.

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Atención para los trabajadores afectados

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Los trabajadores que resultaron afectados recibieron valoración médica y primeros auxilios psicológicos después del episodio.

De forma paralela, el equipo asistencial mantuvo el acompañamiento a la familia de la paciente, que enfrentaba un proceso considerado difícil por la institución.

El Hospital General de Medellín insistió en que las circunstancias que puedan presentarse durante la atención de pacientes no justifican comportamientos violentos contra quienes trabajan en el sector salud. En su pronunciamiento, la institución manifestó que “rechaza de manera categórica cualquier forma de violencia, amenaza o agresión” contra sus trabajadores.

La entidad también señaló que continuará adelantando gestiones para contar con acompañamiento de las autoridades distritales y de la fuerza pública, con el propósito de fortalecer las medidas de seguridad y prevenir nuevos hechos de este tipo.

El centro médico reiteró la importancia de mantener una relación basada en el respeto hacia el personal encargado de la atención de pacientes y sus familias.

“Cuidar a quienes cuidan, es una responsabilidad de todos”, sostuvo la institución en su pronunciamiento.

Por ahora, el reporte establece que dos personas fueron capturadas tras la intervención de la fuerza pública, mientras los trabajadores afectados recibieron atención médica y apoyo psicológico.