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Resumen: Agente de tránsito fue agredido por motociclista en presunto estado de embriaguez en Bello. Autoridades investigan y rechazan el hecho.

De la borrachera a la agresión: atacó a un agente de tránsito tras un choque en Bello

Un nuevo caso de violencia contra servidores públicos se registró en Bello, donde un agente de tránsito fue agredido por un motociclista en presunto estado de embriaguez mientras atendía un siniestro vial.

Los hechos ocurrieron en el barrio El Congolo, durante la atención de un choque entre dos motocicletas que dejó únicamente daños materiales.

Al llegar al lugar, los funcionarios identificaron que uno de los conductores presentaba signos de embriaguez, por lo que procedieron a inmovilizar el vehículo.

Sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando el ciudadano reaccionó de forma violenta y atacó físicamente a uno de los agentes que intentaba controlar el procedimiento, causándole varias lesiones.

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Tras el incidente, el servidor público fue valorado e interpuso la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, que ya adelanta las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Desde la Alcaldía de Bello rechazaron de manera contundente este acto de agresión, y reiteraron el llamado a la ciudadanía a respetar a los funcionarios encargados de velar por el orden y la seguridad vial.

El presunto agresor podría enfrentar cargos por violencia contra servidor público y lesiones personales, delitos que conllevan sanciones penales y económicas.

Las autoridades también insistieron en la importancia de cumplir las normas de tránsito y evitar conductas que pongan en riesgo la vida.

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