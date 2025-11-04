Mujer fue capturada en Itagüí tras agredir con arma blanca a un joven

Resumen: Mujer de 23 años fue capturada en Itagüí tras herir con arma blanca a un joven durante una riña en vía pública. Policía incautó la navaja usada en el ataque.

Una violenta riña en medio de la vía pública terminó con una joven de 23 años capturada por la Policía en el barrio Santa María 3, ubicado en el municipio de Itagüí.

Los hechos se registraron el pasado lunes 3 de noviembre, en la intersección de la Calle 85 con la Carrera 50A, donde una patrulla de vigilancia atendió de inmediato el llamado de la comunidad.

Según las primeras versiones, la joven habría atacado a un muchacho de 22 años con un arma cortopunzante tipo navaja, causándole serias lesiones.

La riña inició por motivos que aún son materia de investigación, pero escaló rápidamente hasta que la agresora hirió a la víctima en plena vía pública, lo que generó la rápida reacción de varios testigos que alertaron a las autoridades.

Durante la captura, los uniformados le hallaron el arma que habría sido utilizada para la agresión, la cual fue incautada como evidencia. Tanto la mujer capturada como la navaja quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por los delitos de lesiones personales e intento de homicidio.

Las autoridades locales reiteraron su llamado a la convivencia pacífica, recordando que este tipo de actos violentos terminan no solo con personas heridas, sino con procesos judiciales que afectan a familias enteras.

