El partido del DIM contra Envigado, en la casa de la cantera de héroes, no solo dejó a los ‘Poderosos’, muy cerca de la final, sino al FPC con una nueva Dimayorada.

El compromiso de ida por la semifinal de la Copa BetPlay fue programado para las 4 de la tarde.

El horario sorprendió, teniendo en cuenta que es bien sabido que el estadio del cuadro naranja no cuenta con iluminación apta para la práctica del fútbol.

Jugar a las 4 era quedar a merced de la suerte. Que no se alargara el compromiso y que la luz del sol alcanzara.

Sin embargo, no alcanzó la luz que provee el astro rey. Desde las 5:40, aunque con buen clima, la tarde se puso oscura.

¡Toca llevar velas! A oscuras terminó el partido del DIM contra Envigado en el Polideportivo Sur

Así lo registró la periodista Luisa Fernanda Londoño que a través de su cuenta de X @Luilondo11 publicó un video donde era difícil ver a los jugadores.

En televisión, por el esfuerzo de la producción, se pudo ver mejor, sin embargo, en cancha, el árbitro ni siquiera pudo reponer todo el tiempo que se perdió en cancha.

La vergüenza de lo que se vio podría ser la última en el escenario deportivo del municipio del sur del Valle de Aburrá.

De acuerdo con lo que se ha conocido, ya se trabaja en la contratación de las luminarias de última generación para que se pueda disfrutar del fútbol allí con todas las garantías.

El compromiso, al final, dejó al Equipo del Pueblo 1-0 arriba en una llave que se resolverá en el estadio Atanasio Girardot.

Hace mucho no paso por acá. Pero solo vengo a decir que la iluminación del Polideportivo Sur de Envigado es una vergüenza, es inaudito. Así no se puede jugar. pic.twitter.com/yfHQ2jm3XB — Luisa Fernanda Londoño (@Luilondo11) November 3, 2025

