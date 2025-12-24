Agredió a policías que atendían caso de violencia intrafamiliar en Concordia

Resumen: Un hombre fue capturado en Concordia, Antioquia, tras agredir a policías que atendían un caso de violencia intrafamiliar denunciado por su pareja.

Un caso de violencia intrafamiliar terminó con un hombre capturado luego de que este decidiera enfrentarse a golpes con uniformados de la Policía en el municipio de Concordia, Antioquia.

El hecho se registró cuando las autoridades atendían un llamado de auxilio de una mujer que denunciaba presuntas agresiones físicas y verbales por parte de su pareja sentimental.

Según el reporte oficial, los hechos ocurrieron en el sector del Coliseo, hasta donde llegó una patrulla del cuadrante tras recibir la alerta. Sin embargo, lejos de colaborar con el procedimiento, el sujeto, un hombre de 25 años, reaccionó de manera violenta contra los policías, intentando agredirlos físicamente y poniendo en riesgo la integridad de los uniformados.

Ante la agresión, los agentes hicieron uso de la fuerza de manera proporcional para reducir al individuo y proceder con su captura.

El hombre fue inmovilizado y trasladado bajo custodia para dar inicio al proceso de judicialización correspondiente.

Posteriormente, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía, donde deberá responder no solo por los hechos relacionados con la violencia intrafamiliar, sino también por el delito de violencia contra servidor público, debido a la agresión directa contra los policías durante el procedimiento.

La Policía de Antioquia reiteró su rechazo a cualquier acto de violencia, tanto en el entorno familiar como contra los integrantes de la Fuerza Pública, y recordó que este tipo de comportamientos agravan la situación judicial de los agresores.

