    Navidad a tiros: persecución terminó con un muerto en el centro de Bogotá

    Una persecución policial terminó en un cruce de disparos que dejó una persona muerta y caos vial en la carrera Décima.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de X @BogotaTransito.
    Una balacera registrada en la mañana de este miércoles 24 de diciembre alteró la calma del centro de Bogotá y dejó como saldo una persona muerta, luego de una persecución que, al parecer, se habría iniciado en la localidad de Suba.

    De acuerdo con información preliminar entregada por las autoridades, el operativo derivó en un cruce de disparos en plena vía pública de la carrera Décima con calle sexta, generando pánico entre comerciantes, transeúntes y conductores que se movilizaban por el sector.

    Tras la balacera, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía hicieron presencia en el lugar para adelantar el levantamiento del cuerpo e iniciar las labores de inspección judicial.

    El área fue acordonada mientras los investigadores recolectaban elementos materiales probatorios que permitan esclarecer cómo se produjo el intercambio de disparos y la identidad de la víctima.

    Como consecuencia del procedimiento, las autoridades ordenaron el cierre vial de la calle sexta con carrera Décima, en sentido occidente–oriente, lo que generó congestión vehicular en varios puntos del centro de la ciudad. La Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores utilizar vías alternas como la NQS y la calle 19.

    Las autoridades continúan recopilando información para determinar las circunstancias exactas de la persecución y los responsables de este hecho violento.

