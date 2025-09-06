Resumen: Un agente de tránsito en Cali fue grabado ayudando a un hombre en silla de ruedas en el puente de Alfonso López. El gesto se viralizó como ejemplo de humanidad.

Agente de tránsito en Cali se roba aplausos: ayudó a un hombre en silla de ruedas

Un gesto de humanidad protagonizado por un agente de tránsito en Cali se viralizó en redes sociales.

La Secretaría de Movilidad de Cali compartió un video en el que se aprecia cómo, en pleno puente de Alfonso López, al nororiente de la capital del Valle, un uniformado detiene su labor de control vehicular para ayudar a un ciudadano en condición de discapacidad que intentaba movilizarse en silla de ruedas. La grabación fue captada desde un carro que transitaba por la zona.

En la publicación, la dependencia destacó el compromiso del funcionario, señalando que este tipo de actos recuerdan que la tarea de los agentes no se limita a imponer comparendos o regular el tráfico, sino también a servir y proteger a la comunidad.

Lea también: Atlético Nacional, con tres bajas sensibles, buscará la victoria ante el ‘Poderoso’

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

“El video refleja el compromiso y la empatía de nuestros agentes. Este acompañamiento demuestra que su labor también es apoyar y cuidar a los ciudadanos”, expresó la Secretaría.

El gesto del agente de tránsito en Cali ha sido catalogado como un ejemplo de humanidad y un recordatorio para todos los ciudadanos de la importancia de la solidaridad en las calles.

Más noticias de Cali