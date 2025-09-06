Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Atlético Nacional, con tres bajas sensibles, buscará la victoria ante el ‘Poderoso’

    • Atlético Nacional, con tres bajas sensibles, buscará la victoria ante el ‘Poderoso’

    Atlético Nacional, con tres bajas sensibles, buscará la victoria ante el ‘Poderoso’
    Sin Marino, Ospina y Román, Atlético Nacional visita al DIM en un nuevo clásico montañero. Foto: Atlético Nacional
    Compartir:
    • Atlético Nacional, con tres bajas sensibles, buscará la victoria ante el ‘Poderoso’

    Resumen: A pesar de las ausencias de David Ospina, Andrés Felipe Román y Marino Hinestroza, quienes están convocados a la Selección Colombia, Atlético Nacional se enfrentará a Independiente Medellín en el clásico paisa número 339. Para suplir estas bajas, el equipo verde paisa probablemente contará con Harlen "Chipi Chipi" Castillo, Joan Castro y Marlos Moreno. El partido, que se disputará a las 6:20 p.m. este domingo, será el partido 339 entre estos dos equipos. A lo largo de la historia, Atlético Nacional ha dominado el historial con 134 victorias, 107 empates y 97 derrotas. Actualmente, Atlético Nacional ocupa la cuarta posición con 16 puntos, mientras que Independiente Medellín está en el segundo lugar con 19 puntos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Con tres bajas claves, las de los llamados a la Selección Colombia, Atlético Nacional enfrentará al DIM en el clásico paisa número 339.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    El verde paisa no podrá contar con el experimentado guardameta David Ospina, ni con el lateral Andrés Felipe Román, ni con el extremo Marino Hinestroza.

    En su reemplazo lo más seguro es que estarán Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo en el arco, el lateral derecho sería Joan Castro y el extremo Marlos Moreno.

    En los 338 partidos jugados entre los dos equipos, Atlético Nacional ha ganado 134, empatado 107 y perdido 97.

    A lo largo de la historia de la liga, ha habido 321 partidos entre ellos, resultando en 128 victorias para Atlético Nacional, 104 empates y 89 derrotas.

    Atlético Nacional, con tres bajas sensibles, buscará la victoria ante el ‘Poderoso’

    Al compromiso el verde paisa llega en la casilla 4 con 16 puntos a 3 del DIM que es segundo con 19.

    El local de este compromiso será Independiente Medellín, sin embargo, por disposición de la Mesa de Seguridad y Convivencia, el juego tendrá hinchada visitante.

    Se prevé que para este compromiso el coloso de la 74 tenga más de 42 mil hinchas colmando sus tribunas.

    El clásico de la montaña se disputará en la tarde-noche de este domingo, 7 de septiembre, desde las 6:20 de la tarde.

    Más noticias de Atlético Nacional

    Noticias relacionadas

    ¡Los cogieron de parche! Nuevo ataque con piedras al bus de Atlético Nacional

    ¡Se estaban asustando! Atlético Nacional, con 10 jugadores, remontó un partido que perdía 2-0 en la Copa BetPlay

    ¡Relajadito! Atlético Nacional anunció los convocados para visitar a Quindío por la Copa BetPlay

    ¿El tiempo le está dando la razón? Juárez sin pelos en la lengua dijo que se sintió “irrespetado” por Atlético Nacional

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    Atlético Nacional, con tres bajas sensibles, buscará la victoria ante el ‘Poderoso’

    Atlético Nacional, con tres bajas sensibles, buscará la victoria ante el ‘Poderoso’

    Alianza entre DIM y Parceros: un gol por la transformación social en Medellín

    Alianza entre DIM y Parceros: un gol por la transformación social en Medellín

    ¡Los cogieron de parche! Nuevo ataque con piedras al bus de Atlético Nacional

    ¡Los cogieron de parche! Nuevo ataque con piedras al bus de Atlético Nacional

    El DIM logró superar a Fortaleza y quedó inscrito en los cuartos de Final de la Copa BetPlay

    El DIM logró superar a Fortaleza y quedó inscrito en los cuartos de Final de la Copa BetPlay

    ¡Se estaban asustando! Atlético Nacional, con 10 jugadores, remontó un partido que perdía 2-0 en la Copa BetPlay

    ¡Se estaban asustando! Atlético Nacional, con 10 jugadores, remontó un partido que perdía 2-0 en la Copa BetPlay


    [grupos] [fixture items="7"]