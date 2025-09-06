Con tres bajas claves, las de los llamados a la Selección Colombia, Atlético Nacional enfrentará al DIM en el clásico paisa número 339.

El verde paisa no podrá contar con el experimentado guardameta David Ospina, ni con el lateral Andrés Felipe Román, ni con el extremo Marino Hinestroza.

En su reemplazo lo más seguro es que estarán Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo en el arco, el lateral derecho sería Joan Castro y el extremo Marlos Moreno.

En los 338 partidos jugados entre los dos equipos, Atlético Nacional ha ganado 134, empatado 107 y perdido 97.

A lo largo de la historia de la liga, ha habido 321 partidos entre ellos, resultando en 128 victorias para Atlético Nacional, 104 empates y 89 derrotas.

Atlético Nacional, con tres bajas sensibles, buscará la victoria ante el ‘Poderoso’

Al compromiso el verde paisa llega en la casilla 4 con 16 puntos a 3 del DIM que es segundo con 19.

El local de este compromiso será Independiente Medellín, sin embargo, por disposición de la Mesa de Seguridad y Convivencia, el juego tendrá hinchada visitante.

Se prevé que para este compromiso el coloso de la 74 tenga más de 42 mil hinchas colmando sus tribunas.

El clásico de la montaña se disputará en la tarde-noche de este domingo, 7 de septiembre, desde las 6:20 de la tarde.

