Resumen: Un agente de tránsito en Medellín se volvió viral tras cargar a una mujer para ayudarla a cruzar una calle inundada en El Poblado durante el fuerte aguacero.

¡Un caballero de uniforme! Agente de tránsito cargó a una mujer para que no se empapara por un encharcamiento

En medio del caos y la emergencia que paralizaron a Medellín el pasado miércoles 28 de enero, una imagen de pura solidaridad logró robarse la atención y el corazón de los ciudadanos.

Mientras las calles de El Poblado se transformaban en ríos caudalosos por un aguacero histórico, un agente de tránsito cargó en ‘caballito’ a una mujer que se encontraba atrapada por el agua.

La escena, captada en video por testigos de la zona, muestra cómo el uniformado, sin dudarlo, protegió a la ciudadana para evitar que fuera alcanzada por la corriente o se empantanara en el lodo que cubría las vías.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 2:46 p.m., coincidiendo con el inicio del pico más crítico de la tormenta que, en tan solo 44 minutos, descargó una cantidad de agua superior a la de todo un mes.

El gesto de solidaridad tuvo lugar en una de las zonas más golpeadas por el desbordamiento de la quebrada La Presidenta, donde sectores como Patio Bonito y la glorieta de Monterrey registraron niveles de agua nunca antes vistos.

Ante la imposibilidad de la mujer para cruzar la calle por sus propios medios, el agente decidió intervenir, convirtiéndose en un símbolo de esperanza en medio del desastre natural.

Al conocerse las imágenes, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no tardó en reaccionar a través de sus redes sociales para exaltar la labor del funcionario. “Cada quien elige cómo actuar ante las crisis. La mayoría de las personas sacan lo mejor de ellas para ayudar a los demás. Gracias a esta persona. Es uno de nuestros agentes de tránsito. Pequeñas acciones que marcan la diferencia”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

Mientras los equipos de Bomberos y Policía continúan trabajando en la limpieza de drenajes en Los Balsos y El Tesoro, el gesto del agente de tránsito se ha vuelto un fenómeno viral que ha generado miles de comentarios positivos.

