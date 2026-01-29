Millonarios FC oficializa la salida de Hernán Torres tras perder ante Pasto, agradeciendo su profesionalismo y legado histórico en el club. Foto: Millonarios FC

Resumen: Millonarios FC ha oficializado la salida de Hernán Torres de la dirección técnica tras la reciente derrota 2-1 frente al Deportivo Pasto. A través de un comunicado oficial, la institución agradeció el profesionalismo y la dedicación del estratega ibaguereño, subrayando que su nombre permanecerá como una figura respetada en la historia del club, al tiempo que le desearon éxito en sus planes futuros

El ciclo de Hernán Torres al frente de Millonarios FC ha llegado a su fin, ni los hinchas ni las directivas aguantaron el voltaje.

Tras la reciente derrota 2-1 ante el Deportivo Pasto, resultado que caló hondo en la estructura deportiva del club, la institución capitalina ha oficializado la salida del estratega ibaguereño a través de un comunicado emitido en sus canales oficiales.

En el documento, el club albiazul expresó su agradecimiento por el tiempo trabajado, destacando el valor histórico del técnico en la institución:

¡Tres partidos y chao! Hernán Torres deja la dirección técnica de Millonarios tras derrota en Pasto

“Millonarios FC informa que el profesor Hernán Torres no continuará como Director Técnico del equipo. Al profesor le reconocemos su profesionalismo, entrega y dedicación en esta etapa en el club. Sin duda, su nombre seguirá siendo muy respetado en la historia de nuestra institución”.

La caída en el Estadio Departamental Libertad frente al cuadro volcánico fue el detonante final para la junta directiva.

A pesar del legado de Torres, quien es recordado con cariño por la hinchada tras romper la sequía de títulos en 2012, los resultados de la presente campaña no sostuvieron su continuidad en este segundo ciclo.

Más noticias de Deporte