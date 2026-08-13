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    ¿Reconoce los objetos? Un cuerpo sin identificar se encuentra en Medicina Legal de Turbo

    Se solicita la colaboración de la ciudadanía para establecer la identidad del hombre y ubicar a sus familiares

    Publicado por: Juan Manuel

    1 MORGUE CUERPO SIN IDENTIFICAR
    ¿Reconoce los objetos? Un cuerpo sin identificar se encuentra en Medicina Legal de Turbo

    Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal informó sobre el ingreso, el 11 de agosto, del cuerpo de un hombre sin identificar a la Unidad Básica de Turbo, Antioquia. El cuerpo, encontrado el día anterior en el sector La Honda, en jurisdicción de Riosucio, Chocó, a orillas del río Atrato, se encontraba en avanzado estado de descomposición.

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    El Instituto Nacional de Medicina Legal informó sobre el ingreso, el 11 de agosto, del cuerpo de un hombre sin identificar a la Unidad Básica de Turbo, Antioquia. El cuerpo, encontrado el día anterior en el sector La Honda, en jurisdicción de Riosucio, Chocó, a orillas del río Atrato, se encontraba en avanzado estado de descomposición.

    Según la información forense, se trata de un hombre de entre 18 y 50 años, de contextura robusta. Al momento del hallazgo vestía un bóxer blanco con estampado de barcos y una camiseta verde marca Hugo Boss. También llevaba dos anillos metálicos grises en la mano izquierda y un collar de mostacilla roja con un dije en forma de diente. Como característica particular, presentaba carillas dentales.

    Medicina Legal solicita la colaboración de la ciudadanía para establecer la identidad del hombre y ubicar a sus familiares. Las personas que reconozcan las prendas, accesorios o características descritas pueden comunicarse con la Unidad Básica de Turbo al (604) 454 82 30, extensión 31650, o escribir al correo ubturbo@medicinalegal.gov.co.


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