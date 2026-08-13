¿Reconoce los objetos? Un cuerpo sin identificar se encuentra en Medicina Legal de Turbo

Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal informó sobre el ingreso, el 11 de agosto, del cuerpo de un hombre sin identificar a la Unidad Básica de Turbo, Antioquia. El cuerpo, encontrado el día anterior en el sector La Honda, en jurisdicción de Riosucio, Chocó, a orillas del río Atrato, se encontraba en avanzado estado de descomposición.