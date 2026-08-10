¡Se movió hasta el aeropuerto! Matecaña suspendió vuelos tras fuerte temblor en Pereira

Resumen: El Aeropuerto Matecaña suspendió sus operaciones tras las afectaciones ocasionadas por el fuerte sismo que sacudió a Pereira y varias regiones del país.

El Aeropuerto Matecaña de Pereira suspendió temporalmente sus operaciones aéreas luego de que el fuerte sismo registrado durante la mañana de este lunes 10 de agosto provocara afectaciones visibles en diferentes sectores de la terminal.

La decisión fue adoptada como medida preventiva mientras los equipos técnicos adelantan las respectivas inspecciones para determinar el estado de la infraestructura y establecer si existen daños que puedan comprometer la seguridad de pasajeros, trabajadores y operaciones aéreas.

Tras el movimiento telúrico, usuarios y trabajadores fueron evacuados de algunas zonas del aeropuerto. Las imágenes conocidas posteriormente evidenciaron daños en elementos de la terminal, entre ellos desprendimientos y afectaciones en sectores de la estructura.

El sismo, cuyo epicentro fue ubicado en el departamento del Chocó, tuvo una magnitud actualizada de 7,4 y se registró a las 7:34 de la mañana. El movimiento fue sentido con fuerza en diferentes departamentos del país, especialmente en la región del Eje Cafetero.

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La Aerocivil informó que mantiene el monitoreo de la infraestructura aeroportuaria y que las operaciones permanecerán suspendidas en las terminales donde se requieran verificaciones de seguridad. Por esta razón, recomendó a los pasajeros consultar directamente con sus respectivas aerolíneas antes de desplazarse hacia los aeropuertos y verificar el estado de sus vuelos.

La situación también generó afectaciones en otros aeropuertos del occidente y centro del país. De acuerdo con el reporte inicial de la autoridad aeronáutica, además del Aeropuerto Matecaña de Pereira, se presentaron novedades en las terminales de Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, donde también se realizaron inspecciones para determinar las condiciones de la infraestructura y la posibilidad de reanudar las operaciones.

Las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por el sismo para determinar cuándo podrán retomarse las actividades aéreas con normalidad en las terminales afectadas.

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