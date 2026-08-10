Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    ¡Se movió hasta el aeropuerto! Matecaña suspendió vuelos tras fuerte temblor en Pereira

    El fuerte sismo dejó serias afectaciones en el Aeropuerto Matecaña de Pereira, donde las operaciones fueron suspendidas de manera preventiva.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Se movió hasta el aeropuerto! Matecaña suspendió vuelos tras fuerte temblor en Pereira

    Resumen: El Aeropuerto Matecaña suspendió sus operaciones tras las afectaciones ocasionadas por el fuerte sismo que sacudió a Pereira y varias regiones del país.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    El Aeropuerto Matecaña de Pereira suspendió temporalmente sus operaciones aéreas luego de que el fuerte sismo registrado durante la mañana de este lunes 10 de agosto provocara afectaciones visibles en diferentes sectores de la terminal.

    La decisión fue adoptada como medida preventiva mientras los equipos técnicos adelantan las respectivas inspecciones para determinar el estado de la infraestructura y establecer si existen daños que puedan comprometer la seguridad de pasajeros, trabajadores y operaciones aéreas.

    Tras el movimiento telúrico, usuarios y trabajadores fueron evacuados de algunas zonas del aeropuerto. Las imágenes conocidas posteriormente evidenciaron daños en elementos de la terminal, entre ellos desprendimientos y afectaciones en sectores de la estructura.

    El sismo, cuyo epicentro fue ubicado en el departamento del Chocó, tuvo una magnitud actualizada de 7,4 y se registró a las 7:34 de la mañana. El movimiento fue sentido con fuerza en diferentes departamentos del país, especialmente en la región del Eje Cafetero.

    Lea también: ¡Atención! SGC corrige magnitud del temblor: fue de 7.4 con epicentro en el Chocó

    La Aerocivil informó que mantiene el monitoreo de la infraestructura aeroportuaria y que las operaciones permanecerán suspendidas en las terminales donde se requieran verificaciones de seguridad. Por esta razón, recomendó a los pasajeros consultar directamente con sus respectivas aerolíneas antes de desplazarse hacia los aeropuertos y verificar el estado de sus vuelos.

    La situación también generó afectaciones en otros aeropuertos del occidente y centro del país. De acuerdo con el reporte inicial de la autoridad aeronáutica, además del Aeropuerto Matecaña de Pereira, se presentaron novedades en las terminales de Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, donde también se realizaron inspecciones para determinar las condiciones de la infraestructura y la posibilidad de reanudar las operaciones.

    Las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por el sismo para determinar cuándo podrán retomarse las actividades aéreas con normalidad en las terminales afectadas.

    Más noticias de Colombia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.