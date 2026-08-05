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Resumen: Con este resultado a domicilio, Independiente Medellín mantiene un paso arrollador en el inicio del campeonato

¡Nueve de nueve! Independiente Medellín venció al Deportes Tolima y es líder perfecto de la Liga BetPlay

Minuto30.com .- El Deportivo Independiente Medellín (DIM) ratificó su excelente momento deportivo la noche de este martes 4 de agosto, tras imponerse en condición de visitante frente al Deportes Tolima. En un emocionante encuentro disputado en el estadio Manuel Murillo Toro, el ‘Poderoso’ se llevó la victoria y consolidó su liderato temporal en el campeonato.

Un arranque arrollador de la visita

El equipo dirigido por el técnico Amaranto Perea salió al terreno de juego con una propuesta ofensiva que rindió frutos desde el primer respiro del partido. El cuadro antioqueño logró silenciar rápidamente a la poca afición local gracias a una contundente efectividad en el primer cuarto de hora:

Minuto 1: Apenas a un minuto del pitazo inicial, Daniel Cataño sorprendió a la defensa rival y convirtió el primer tanto de la noche, abriendo el marcador para la visita.

Minuto 16: Sin darle tiempo de reacción al conjunto ‘Pijao’, Jhon Montaño amplió la ventaja, decretando el 0-2 parcial y dándole tranquilidad al banquillo poderoso.

Lluvia de goles en la etapa complementaria

La segunda mitad del compromiso estuvo cargada de emociones, penales y respuestas rápidas. El Deportes Tolima intentó reaccionar e igualar las acciones, pero el Medellín demostró jerarquía para mantener la ventaja en el marcador:

Minuto 56 (El descuento): El cuadro local encontró una luz de esperanza cuando Sebastián Guzmán cambió por gol un cobro desde el punto penal, apretando el resultado 1-2.

Minuto 58 (Respuesta inmediata): La alegría local duró muy poco. Apenas dos minutos después del descuento, Juan Córdoba sacó provecho de los espacios y anotó el 1-3 a favor del elenco rojo.

Minuto 60: El poderoso se queda con 10: tras una fuerte jugada por parte de Joaquín Varela contra «el chino» Sandoval, el arbitro le mostró la roja por juego peligroso, quedando el equipo de amaranto con 10 en el campo, los últimos treinta minutos.

Minuto 84 (Suspenso final): En el tramo final del partido, Junior Hernández acercó nuevamente a los dueños de casa al marcar el 2-3 definitivo.

Pese al empuje del Tolima y a los cinco minutos de adición otorgados por el cuerpo arbitral, la defensa del DIM logró contener los ataques y asegurar los tres puntos.

Liderato absoluto para el ‘Poderoso’

Con este resultado a domicilio, Independiente Medellín mantiene un paso arrollador en el inicio del campeonato. El equipo antioqueño suma un rendimiento del 100%, acumulando nueve puntos de nueve posibles en las tres primeras jornadas.

Esta racha perfecta no solo ratifica el buen trabajo del cuerpo técnico encabezado por Amaranto Perea, sino que consolida a la institución en la cima de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.