Colombia domina la Regata de Panamá 2026 con el triunfo de Samuel Ríos en Ilca 6 y destacados podios nacionales. Foto: cortesía Federación Colombiana de Vela

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La delegación colombiana de vela firmó una actuación histórica en la Regata Internacional de Panamá 2026, liderada por el vallecaucano Samuel Ríos, quien se coronó campeón en la clase Ilca 6 tras dominar con autoridad seis de las siete regatas disputadas. El éxito nacional se complementó con la medalla de bronce de Mariantonia Cardona en la categoría Ilca 4 y el destacado cuarto lugar de Miguel Valor Mendoza en Optimist, resultados que posicionan a Colombia como una potencia regional frente a competidores de diez naciones y ratifican el excelente nivel técnico de sus navegantes en este inicio de temporada.

Colombia se impone en el mar: Samuel Ríos alcanza la gloria en la Regata de Panamá

La delegación colombiana de vela selló una actuación memorable en la cuarta edición de la Regata Internacional de Panamá 2026, celebrada recientemente en la Bahía de Panamá.

Durante tres intensas jornadas de competencia, los deportistas nacionales demostraron un nivel excepcional de técnica y estrategia, enfrentándose a navegantes de diez naciones del continente.

El certamen, que se consolidó como uno de los eventos náuticos más competitivos de la región en este inicio de año, incluyó categorías tradicionales y el debut de nuevas modalidades que pusieron a prueba la destreza de los veleristas bajo condiciones exigentes.

El gran protagonista del evento fue el vallecaucano Samuel Ríos, quien dominó con autoridad absoluta la clase Ilca 6.

Ríos lideró la clasificación general tras completar siete regatas con una regularidad impresionante que le permitió mantenerse en la cima durante todo el torneo.

Colombia se impone en el mar: Samuel Ríos alcanza la gloria en la Regata de Panamá

Al aplicar el descarte de su segunda salida, el colombiano finalizó en la primera posición con un total de 8.0 unidades, superando en una reñida final al argentino Luciano Miguel, quien obtuvo la plata, y al cubano Yohandy Cabrera, quien completó el podio en el tercer lugar.

El éxito de la representación cafetera se extendió también a la categoría Ilca 4 gracias al desempeño de Mariantonia Cardona.

La velerista nacional logró una valiosa medalla de bronce tras mantener un ritmo constante a lo largo de sus siete participaciones, acumulando un total de 18 puntos netos.

En esta división, el salvadoreño Leandro Sánchez se alzó con la victoria, mientras que el local Ion Lowy aprovechó el conocimiento de sus aguas para asegurar la segunda posición.

Finalmente, la delegación colombiana cerró su participación con otros resultados destacados que ratifican el crecimiento de este deporte en el país.

Entre ellos sobresalió la labor de Miguel Valor Mendoza en la clase Optimist, quien tras una serie de maniobras precisas finalizó en la cuarta posición, quedando a un paso de los puestos de honor.

Con estos logros, Colombia reafirma su talento en las aguas de Centroamérica y proyecta un año de grandes expectativas para la vela nacional.

Más noticias de Deporte