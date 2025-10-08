Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Aeropuerto El Dorado operará a media marcha por calibración de pistas

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) informó que el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá reducirá temporalmente su capacidad operativa durante cuatro domingos de octubre y noviembre debido a labores programadas de calibración en sus pistas. Esta medida busca garantizar una «navegación aérea precisa y segura».

La Aerocivil comunicó que durante los días de trabajo, una de las pistas permanecerá cerrada mientras la otra continuará en operación, lo que podría generar retrasos en los itinerarios de vuelos nacionales e internacionales.

El cronograma de cierres parciales es el siguiente:

Octubre: Domingos 19 y 26.

Noviembre: Domingos 2 y 9.

Los trabajos se realizarán en franjas horarias específicas, principalmente entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m., y en algunas fechas de 6:00 a.m. a 10:00 a.m.

La entidad aseguró que estas fechas y horarios fueron seleccionados tras un análisis detallado para minimizar el impacto, concentrando las labores en los momentos de menor tráfico.

Además, indicó que las aerolíneas ya fueron notificadas para que ajusten sus itinerarios y mitiguen las afectaciones a los pasajeros.

La Aerocivil ofreció disculpas por los posibles inconvenientes, pero reiteró que estas labores son «fundamentales para preservar la seguridad» operacional, que es su prioridad innegociable.

