El Comité Olímpico Colombiano (COC) fue el escenario para la presentación oficial de la Liga Profesional de Baloncesto 2025-II, la segunda temporada del año, que se llevó a cabo este martes 7 de agosto en el auditorio Jorge Enrique Molina Mariño.

La mesa principal del evento estuvo conformada por Ciro Solano Hurtado, presidente del COC; John Mario Tejada, presidente de la Federación Colombiana de Baloncesto; y Jorge Armando García, presidente de la Comisión de la División Profesional de Baloncesto.

Durante la presentación, Ciro Solano Hurtado resaltó el esfuerzo dirigencial para mantener la competencia: “Sé que no es fácil organizar un evento de esta naturaleza y más en las actuales circunstancias.

Gracias a un puñado de dirigentes se mantiene la llama del deporte prendida ante esta difícil situación. Desearle el mejor de los éxitos a esta liga profesional y al baloncesto colombiano”.

Por su parte, John Mario Tejada, presidente de la Federación, expresó optimismo por el crecimiento del deporte: “Tenemos un enorme potencial en lo deportivo. Este año ha sido un año lleno de éxitos, tenemos un grupo humano excelente que puede darnos una gran satisfacción.

Adicionalmente, agregó que “porque esto se trata de continuar trabajando en esa labor que nos hemos propuesto y es que el baloncesto sea el segundo deporte de nuestro país”.

La segunda liga del año contará con la participación de siete equipos: Toros del Valle, Caribbean Storm, Paisas de Medellín, Cimarrones del Chocó, Caimanes del Llano, Motilones del Norte y Sabios.

¡Regresa la emoción! El Play-In y 63 partidos prometen una segunda Liga de Baloncesto 2025 de infarto en Colombia

El campeonato iniciará con una ronda eliminatoria de «todos contra todos» a una sola vuelta, donde cada equipo se enfrentará dos veces a cada rival.

Los conjuntos que finalicen en la primera y segunda posición obtendrán un cupo directo a semifinales.

Los equipos ubicados del tercero al sexto disputarán el Play-In. El Play-In será la segunda fase y los enfrentamientos se jugarán al mejor de tres juegos.

Así las cosas el tercero contra sexto y cuarto contra quinto. Los ganadores avanzarán a las semifinales, que se jugarán al mejor de cinco juegos.

La Gran Final de la liga también se disputará al mejor de cinco juegos, y la competencia contempla un máximo de 63 partidos en 60 días.

Los coliseos que serán sede de los equipos locales son el Coliseo Evangelista Mora en Cali, casa de los Toros y Caribbean Storm.

Por su parte el Coliseo El Jardín en Quibdó es la casa de Cimarrones. Por su parte el Coliseo Iván de Bedout en Medellín será la sede de Paisas.

Así mismo, el Coliseo ‘Toto’ Hernández de Cúcuta es la casa de Motilones; el Coliseo Mayor Jorge Arango Uribe de Manizales es la casa de Sabios y el Coliseo Álvaro Mesa Amaya de Villavicencio será la casa de Caimanes del Llano.

Los aficionados podrán seguir los partidos de la Liga Profesional de Baloncesto a través de WIN Sports, Claro Sports 2, Canal 1 y el canal de YouTube de la DPB.

