Resumen: Aerocivil recuperó cajas negras del avión de Satena accidentado en Norte de Santander. Entre los 15 fallecidos están los candidatos Diógenes Quintero y Carlos Salcedo.

Aerocivil revela avances en la investigación del accidente del avión de Satena: recupera las cajas negras

El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil entregaron este lunes 2 de febrero un balance actualizado sobre la investigación del trágico accidente del avión de Satena, ocurrido el pasado 28 de enero en zona rural del municipio de La Playa de Belén, en Norte de Santander.

La aeronave Beechcraft, operada por la empresa Searca con matrícula HK4709, desapareció de los radares apenas doce minutos después de haber despegado de Cúcuta con destino a Ocaña.

El siniestro cobró la vida de las 15 personas que iban a bordo, un hecho que ha generado una profunda conmoción nacional debido al perfil de las víctimas.

Entre los fallecidos se confirmó la presencia de Diógenes Quintero Amaya, miembro de la Cámara de Representantes y candidato a la reelección por las Curules de Paz, así como de Carlos Salcedo, quien también aspiraba a un escaño por el mismo movimiento.

La investigación técnica, liderada por un grupo de expertos de la Aerocivil, ha logrado en las últimas horas un paso crucial: la recuperación de los grabadores de voz y de datos de vuelo, conocidos comúnmente como “cajas negras”, así como de la baliza localizadora.

Estos elementos son fundamentales para determinar si el accidente se debió a fallas mecánicas, factores climáticos o un error humano.

Álvaro Bello, director de la Dirección de Investigación de Accidentes, señaló que el proceso de investigación se desarrolla bajo estrictos estándares internacionales y que actualmente se analiza el material recolectado de la aeronave.

Además de los componentes técnicos, las autoridades ya completaron la recuperación y entrega de los cuerpos de las 15 víctimas a sus familiares.

La Aeronáutica Civil fue enfática al pedir a la ciudadanía que solo atienda la información oficial difundida por sus canales institucionales, para evitar especulaciones sobre las causas del siniestro.

La investigación continúa en fase de análisis detallado de la documentación operacional, buscando respuestas claras sobre lo que ocurrió en esos fatídicos doce minutos de vuelo sobre las montañas de Norte de Santander.

