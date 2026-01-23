Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Medellín espera ingresos por más de $150.000 millones tras los conciertos de Bad Bunny. Federico Gutiérrez advierte sanciones por abusos en tarifas de hoteles.

La advertencia de Fico Gutiérrez a los ‘agalludos’ por cobros abusivos por concierto de Bad Bunny

Medellín vive uno de sus fines de semana más movidos en materia de entretenimiento y turismo. Con el inicio de las tres fechas del concierto de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot, el alcalde Federico Gutiérrez destacó que la ciudad espera una derrama económica histórica superior a los $150.000 millones.

Para el mandatario, la llegada de más de 100.000 visitantes nacionales e internacionales representa una oportunidad de oro que se traduce en ingresos directos para los sectores de hotelería, transporte, bares y restaurantes, consolidando a la capital antioqueña como la vitrina de grandes eventos en el país.

La ocupación hotelera ya alcanza un impresionante 94%, impulsada no solo por los fanáticos de Bad Bunny, sino también por la realización de Colombiatex.

Ante este panorama, Gutiérrez fue enfático al advertir sobre las malas prácticas de algunos prestadores de servicios de alojamiento.

El alcalde denunció casos de “agalludos y descarados” que cancelaron reservas hechas con meses de antelación para revender los cupos a precios exorbitantes.

“Estamos analizando alertas frente a quienes aprovecharon el cuartico de hora para cobrar hasta 20 veces más; no permitiremos que empañen los ingresos y la imagen de nuestra gente con deshonestidad”, sentenció tras dialogar con directivos de plataformas como Airbnb.

Lea también: ¡Guerra de bandas en el Santa Fe! El Tren de Aragua estaría tras la explosión con granada que dejó un muerto

Para garantizar que la fiesta sea completa, la alcaldía autorizó una hora adicional de apertura para los establecimientos nocturnos en corredores estratégicos como Provenza, la 70 y Las Palmas, una medida que busca potenciar las ventas hasta en un 30%.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

En materia de seguridad, el dispositivo es robusto: 430 policías custodiarán el estadio cada día, apoyados por el helicóptero Halcón y un sistema de cámaras monitoreado desde el PMU.

Se espera que 141.000 personas disfruten del espectáculo, reafirmando que Medellín es la casa de los grandes shows mundiales.

El mandatario recordó que la racha de eventos apenas comienza, pues la próxima semana la ciudad recibirá al Inter de Miami con Lionel Messi a la cabeza.

Para proteger a los turistas y locales, se mantienen habilitados canales de denuncia como el WhatsApp “Flor”: 301 604 4444 y correos de atención ciudadana para reportar cualquier cobro abusivo, aquí.

Con estas medidas, Medellín busca blindar su reputación como destino turístico de primer nivel, asegurando que el éxito de estos eventos se refleje en bienestar y prosperidad para todos sus habitantes.

Más noticias de Medellín