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    Medellín endurece la lucha contra el crimen organizado: van más de 62 cabecillas capturados

    La Alcaldía de Medellín intensificará la ofensiva contra el crimen organizado, con más capturas y extradiciones.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Medellín endurece la lucha contra el crimen organizado: van más de 62 cabecillas capturados

    Resumen: Medellín anunció nuevos operativos contra el crimen organizado y advirtió que habrá más capturas, extradiciones y acciones contra las finanzas de las estructuras ilegales.

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    La Alcaldía de Medellín aseguró que reforzará la ofensiva contra el crimen organizado y anunció que en los próximos meses se conocerán nuevos resultados relacionados con capturas, solicitudes de extradición, procesos de extinción de dominio y operaciones contra el lavado de activos.

    Durante una rueda de prensa, el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, informó que en lo corrido de 2026 las autoridades han capturado a más de 62 cabecillas de primera y segunda línea de diferentes estructuras delincuenciales que operan en Medellín y el Valle de Aburrá.

    El funcionario indicó que, además de las recientes capturas de alias «El Menor» y alias «El Mono», las investigaciones continúan contra otros presuntos cabecillas.

    También mencionó los casos de alias «Alex Mentiras» y alias «Jonas», sobre quienes aseguró que deberán responder ante la justicia.

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    Villa Mejía afirmó que la estrategia no solo busca judicializar a los responsables en Colombia, sino también fortalecer la cooperación con autoridades internacionales para avanzar en eventuales procesos de extradición cuando existan los elementos que así lo permitan.

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    El secretario agregó que las próximas acciones también estarán enfocadas en afectar las finanzas de las organizaciones criminales mediante investigaciones por lavado de activos y procesos de extinción del derecho de dominio, al considerar que debilitar sus recursos económicos es una de las medidas más efectivas para combatir estas estructuras.

    Asimismo, destacó el trabajo conjunto con organismos nacionales e internacionales como Interpol, el Gaula Élite, el FBI, la DEA y Homeland Security Investigations (HSI), además de agencias de distintos países de Europa, con el propósito de ubicar tanto a integrantes de estructuras locales como a delincuentes transnacionales que, según las autoridades, buscan ocultarse o desarrollar actividades ilícitas en Medellín.

    Finalmente, Villa Mejía aseguró que la ofensiva continuará con todas las capacidades institucionales y reiteró que las autoridades mantendrán las operaciones para impedir que la ciudad sea utilizada como refugio por integrantes del crimen organizado.

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