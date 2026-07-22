¡Se pararon en la raya! Los 8 grandes el FPC dicen que no cederán más sus derechos de TV y arman problemón

Resumen: Ocho de los clubes más importantes del fútbol profesional colombiano (América, Nacional, Cali, DIM, Santa Fe, Junior, Millonarios y Once Caldas) condicionaron la firma de un nuevo contrato de derechos de televisión al exigir una reforma urgente al modelo de distribución de ingresos. Las instituciones anunciaron que no cederán sus derechos de imagen ni activos comerciales hasta que se abra una discusión técnica y participativa para reemplazar el esquema equitativo actual por un sistema que premie el rendimiento deportivo, la inversión económica y la fidelidad de las hinchadas; según los firmantes, esta medida no busca afectar el desarrollo de la liga ni desafiar la institucionalidad de la Dimayor, sino elevar la competitividad del torneo nacional para equipararlo con los estándares de la región.

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Un remezón de grandes proporciones sacude los cimientos del fútbol profesional colombiano FPC. A través de un comunicado conjunto emitido este 22 de julio de 2026, ocho de los clubes más representativos del país fijaron una postura radical frente al futuro de los derechos de transmisión del campeonato local: no cederán sus derechos intangibles ni de imagen para un nuevo contrato hasta que se modifique el modelo de reparto de los ingresos.

Las instituciones firmantes —América de Cali, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Deportivo Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Junior FC, Millonarios y Once Caldas— expresaron su firme convicción de que el sistema actual se quedó obsoleto y limita la competitividad de la liga.

Un modelo «igualitario» que castiga el rendimiento y la inversión

En la actualidad, los ingresos generados por los derechos de televisión en el FPC se distribuyen por partes iguales entre los clubes afiliados. A juicio de las ocho instituciones, este esquema ignora variables fundamentales para la industria del espectáculo deportivo:

El rendimiento deportivo dentro de la cancha.

El nivel de inversión económica que realiza cada institución.

La fidelidad e impacto de las hinchadas en términos de audiencia y taquilla.

«El crecimiento, atractivo y sostenibilidad de una liga dependen, en buena medida, de que los incentivos económicos estén alineados con el fortalecimiento de la competencia», explicaron los clubes en el comunicado, señalando que otras ligas de la región ya han migrado hacia sistemas mixtos que combinan la solidaridad institucional con el reconocimiento al éxito.

La decisión: congelar la cesión de derechos de imagen

Ante la proximidad de un nuevo ciclo de comercialización de las transmisiones deportivas, los equipos argumentan que han promovido espacios de diálogo sin obtener aún consensos de fondo. Por ello, tomaron una decisión conjunta que pone bajo presión las negociaciones comerciales del balompié nacional.

Suspensión de la cesión de derechos: Los ocho clubes no cederán su marca, escudo ni derechos de imagen para ningún nuevo contrato de televisión mientras no exista un debate transparente.

Búsqueda de garantías: Argumentan que no pueden comprometer sus principales activos comerciales sin reglas de juego claras y objetivas sobre cómo se repartirá el dinero.

«No buscamos beneficiar a unos pocos ni afectar la institucionalidad»

Conscientes del impacto de su postura, los equipos aclararon que esta medida no pretende alterar el normal desarrollo del campeonato, desconocer a la DIMAYOR ni perjudicar el acceso de la afición al fútbol.

Por el contrario, enfatizaron que su objetivo es abrir una discusión participativa que brinde seguridad, legitimidad y estabilidad al torneo a largo plazo, permitiendo que el fútbol colombiano recupere su protagonismo en el continente.

«No se trata de beneficiar a unos pocos clubes, sino de fortalecer un campeonato que genere mayores oportunidades para todos; porque cuando la liga crece, crecen también las posibilidades de desarrollo para todos sus participantes», concluye el documento.

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