¡A Junior le ‘hicho achí’! No le aceptó a Atlético Nacional jugar en Manizales

Alfredo Arias, técnico del Junior, habló de la solicitud que hizo Atlético Nacional para jugar el partido de la fecha 3 en Manizales.

El estratega fue claro, “no le voy a dar ventajas a Atlético Nacional”, en relación con la posibilidad de que el equipo jugara en la altura.

La altura, hay que decirlo, no le sienta muy bien a Junior y precisamente basado en eso, es que el cuadro barranquillero se da el lujo que no aceptar esa opción.

El verde paisa no tiene a Manizales como segundo estadio o estadio alterno, por lo que no se convierte en una obligación para Junior aceptar.

En conferencia de prensa, luego del partido que le ganaron al DIM, al estratega le preguntaron si tenía alguna opinión sobre el asunto.

Sin dudarlo, Arias indicó que “¿Cómo no voy a tener opinión de algo fundamental?”, al tiempo que argumentó su respuesta.

“Hay un principio en las definiciones, principalmente de partidos, que es el de no tener ventajas extradeportivas”.

Arias fue concreto en señalar que “Nacional entrena a 2,000 metros, entrena en Guarne, entonces, no le voy a dar ventaja”.

Finalmente, dijo que “vamos donde tengamos que ir, pero que sea en sin ventajas extradeportivas.»

En ese sentido, el verde paisa, seguramente, si no puede jugar la tercera fecha, que está programada para el miércoles 26 de noviembre en Manizales, lo haría en el estadio Ditaires de Itagüí.

El estadio donde el verde jugará de local ante los barranquilleros no está definido, lo que si está claro es la negativa del equipo de jugar en el estadio Palogrande de Manizales.

