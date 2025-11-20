¡A Junior le ‘hicho achí’! No le aceptó a Atlético Nacional jugar en Manizales

Minuto30
    Resumen: El técnico de Junior, Alfredo Arias, rechazó categóricamente la solicitud de Atlético Nacional de jugar su partido de la fecha 3 en Manizales, argumentando que no le daría "ventajas extradeportivas" a su rival. Arias explicó que, dado que Nacional ya entrena en altura (en Guarne, a 2.000 metros), jugar en una ciudad de altura como Manizales sería una ventaja para ellos y perjudicial para Junior. Por lo tanto, el partido de la tercera fecha, programado para el 26 de noviembre, se jugará en un estadio aún por definir, siendo Ditaires en Itagüí una opción probable, ya que el equipo barranquillero no está obligado a aceptar el Palogrande de Manizales como sede alterna de Nacional.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Alfredo Arias, técnico del Junior, habló de la solicitud que hizo Atlético Nacional para jugar el partido de la fecha 3 en Manizales.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    El estratega fue claro, “no le voy a dar ventajas a Atlético Nacional”, en relación con la posibilidad de que el equipo jugara en la altura.

    La altura, hay que decirlo, no le sienta muy bien a Junior y precisamente basado en eso, es que el cuadro barranquillero se da el lujo que no aceptar esa opción.

    El verde paisa no tiene a Manizales como segundo estadio o estadio alterno, por lo que no se convierte en una obligación para Junior aceptar.

    En conferencia de prensa, luego del partido que le ganaron al DIM, al estratega le preguntaron si tenía alguna opinión sobre el asunto.

    Sin dudarlo, Arias indicó que “¿Cómo no voy a tener opinión de algo fundamental?”, al tiempo que argumentó su respuesta.

    “Hay un principio en las definiciones, principalmente de partidos, que es el de no tener ventajas extradeportivas”.

    Arias fue concreto en señalar que “Nacional entrena a 2,000 metros, entrena en Guarne, entonces, no le voy a dar ventaja”.

    Finalmente, dijo que “vamos donde tengamos que ir, pero que sea en sin ventajas extradeportivas.»

    En ese sentido, el verde paisa, seguramente, si no puede jugar la tercera fecha, que está programada para el miércoles 26 de noviembre en Manizales, lo haría en el estadio Ditaires de Itagüí.

    El estadio donde el verde jugará de local ante los barranquilleros no está definido, lo que si está claro es la negativa del equipo de jugar en el estadio Palogrande de Manizales.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

