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    ‘Nunca es tarde’: 40 adultos mayores impulsan sus negocios en Bello

    Adultos mayores de Bello terminaron un proceso de formación para fortalecer sus emprendimientos y formalizar sus negocios.

    Publicado por: Melissa Noreña

    'Nunca es tarde': 40 adultos mayores impulsan sus negocios en Bello
    Foto de cortesía.
    ‘Nunca es tarde’: 40 adultos mayores impulsan sus negocios en Bello

    Resumen: 40 adultos mayores de Bello participaron en el programa “Transfórmate para Crecer”, enfocado en fortalecer emprendimientos, formalizar negocios y generar nuevas oportunidades económicas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Alcaldía de Bello y la Cámara de Comercio Aburrá Norte adelantaron la segunda versión del programa ‘Transfórmate para Crecer’, una estrategia enfocada en fortalecer los emprendimientos liderados por adultos mayores del municipio y acompañarlos en procesos de formalización empresarial.

    En esta nueva cohorte, 40 adultos mayores participaron en jornadas de formación y asesoría que buscaron impulsar sus micronegocios y brindarles herramientas para mejorar su sostenibilidad económica.

    La iniciativa estuvo dirigida principalmente a personas que, pese a contar con experiencia y proyectos productivos en marcha, aún no tenían procesos formales en sus actividades comerciales.

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    Durante el proceso, los adultos mayores recibieron capacitaciones relacionadas con organización empresarial, manejo financiero, estrategias comerciales, herramientas digitales y fortalecimiento personal.

    Además, contaron con acompañamiento técnico para consolidar sus ideas de negocio y proyectar el crecimiento de sus emprendimientos.

    La alcaldía destacó que este programa hace parte de una apuesta por la inclusión productiva y el fortalecimiento del tejido empresarial local, permitiendo que esta población tenga mayores oportunidades de participación económica y autonomía financiera.

    El proceso fue liderado por la Secretaría del Adulto Mayor de Bello, dependencia que, según la Alcaldía, es única en el país y que ha permitido posicionar al municipio como referente nacional en programas dirigidos a esta población.

    La graduación de los participantes marcó el cierre de la segunda edición del programa, pero también el inicio de nuevas oportunidades para quienes buscan consolidar sus negocios y ampliar sus ingresos.

    Con esta estrategia, la Alcaldía reiteró su compromiso con el impulso a los adultos mayores y con la generación de espacios donde su experiencia y conocimientos se conviertan en herramientas de crecimiento económico y desarrollo social para el municipio.

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