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    Adulto mayor murió mientras hacía un trámite en la Personería de Medellín

    Lo que parecía una diligencia rutinaria terminó en una escena que conmocionó a funcionarios y ciudadanos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Adulto mayor murió mientras hacía un trámite en la Personería de Medellín
    Foto de archivo.
    Adulto mayor murió mientras hacía un trámite en la Personería de Medellín

    Resumen: Un adulto mayor murió dentro de la Personería de Medellín mientras realizaba un trámite.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Personería de Medellín confirmó el fallecimiento de un adulto mayor ocurrido en la tarde del pasado miércoles 13 de mayo dentro de sus instalaciones ubicadas en el Centro Cultural Plaza de la Libertad.

    Según informó la entidad a través de un comunicado oficial, el adulto mayor se encontraba adelantando un trámite relacionado con la garantía y protección de sus derechos fundamentales cuando comenzó a ser atendida por una colaboradora de la institución. Posteriormente, se presentó el fallecimiento debido a causas naturales, de acuerdo con el certificado de defunción.

    La situación generó conmoción entre funcionarios y ciudadanos que se encontraban en el lugar. Frente a lo ocurrido, la Personería Distrital de Medellín expresó un mensaje de solidaridad hacia los familiares y allegados de la víctima.

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    Además, la entidad aseguró que este caso representa un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer el cuidado y acompañamiento a la población adulta mayor.

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    “Este hecho nos conmueve profundamente y nos invita, como sociedad, a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva que tenemos frente al cuidado, protección y dignificación de las personas mayores”, señaló la Personería.

    La institución también destacó que durante 2025 la atención a personas mayores fue uno de los componentes prioritarios dentro de su gestión. Según las cifras entregadas, se realizaron 449 verificaciones relacionadas con casos de adulto mayor, además de 1.243 acciones de tutela y 721 derechos de petición orientados a la protección de sus derechos fundamentales.

    Finalmente, la entidad reiteró que continuará adelantando acciones institucionales para garantizar la atención, protección y defensa de los derechos de las personas mayores en Medellín.

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