Resumen: Un adulto mayor de 60 años, habitante de calle, fue hallado atado de manos y pies en un lote detrás del colegio INEM de Manizales, con signos de maltrato. Está estable en la clínica San Cayetano mientras Policía y Fiscalía buscan a los responsables.

Amarrado y botado en un lote: adulto mayor fue hallado golpeado detrás de un colegio en Manizales

Un adulto mayor de 60 años, en condición de habitante de calle, fue hallado atado de manos y pies en un lote despoblado de Manizales, con visibles signos de maltrato físico. El caso, que ha causado indignación en la capital de Caldas, ya está en manos de la Policía y la Fiscalía.

El hallazgo se registró en la mañana del miércoles 4 de noviembre, en un terreno baldío ubicado detrás del colegio INEM, cerca de la carrera 27, un sector boscoso cercano al lugar donde tradicionalmente se instalan las Fondas y Arrierías durante la Feria de Manizales.

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Manizales, la alerta llegó cerca de las 10:10 de la mañana a través de la línea de emergencias 123. Varias personas que pasaban por el sector avisaron a las autoridades tras ver al hombre salir de una zona boscosa con las manos inmovilizadas y la ropa mojada.

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Hasta el punto llegaron organismos de socorro junto con integrantes de la Fundación de Paramédicos Búsqueda y Rescate SER-BYR, que le hicieron una primera valoración y coordinaron su traslado a la clínica San Cayetano, donde permanece estable bajo observación médica.

De acuerdo con las primeras versiones conocidas por el diario local La Patria, dos personas habrían interceptado al adulto mayor para robarlo: lo amarraron y lo llevaron hasta la cuenca de una quebrada, donde lo dejaron abandonado. Ese medio también reportó que el hombre, a quien apodaban ‘El Mono’ y residía en el barrio Fátima, había salido del hogar de paso Mi Jesús el lunes 2 de noviembre.

Foto: API

¿Qué se sabe del estado de salud del adulto mayor?

La víctima presentaba golpes en el rostro y heridas en la cara, los brazos y la cabeza. Al momento del hallazgo llevaba una atadura azul, similar a una cinta, que le inmovilizaba los brazos por la espalda, por encima de los codos.

El secretario de Seguridad de Manizales, Mauricio Gaitán, entregó el parte oficial: «Actualmente, el hombre se encuentra estable y bajo atención médica», afirmó, y explicó que las valoraciones clínicas y el informe de medicina legal permitirán establecer con precisión su condición.

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¿Qué están haciendo las autoridades?

La Alcaldía de Manizales activó la ruta institucional con la Seccional de Investigación Judicial (SIJÍN) de la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que asumieron las pesquisas para identificar a los responsables. «La comunidad alertó a las autoridades al observar que el hombre salía de una zona boscosa con las manos atadas y la ropa mojada», expresó Gaitán.

La Policía adelanta la revisión de cámaras de seguridad de los alrededores y labores de vecindario para reconstruir lo sucedido. Además, logró establecer contacto con un familiar del adulto mayor, que quedó pendiente de los procedimientos médicos y judiciales. Hasta el momento no se han reportado capturas.

La Alcaldía de Manizales anunció que, una vez el centro asistencial autorice su salida, le gestionará acompañamiento psicosocial y su ingreso a un hogar de bienestar para personas mayores, donde pueda recibir «cuidado, protección y atención integral».

El caso se conoce en medio de la alarma por el desamparo de las personas mayores en Colombia. La Defensoría del Pueblo advirtió que los reportes de desatención a la tercera edad pasaron de 1.842 en 2022 a 3.446 en 2025, un incremento del 87 %, según cifras del Instituto Nacional de Salud. La mayoría de las víctimas tiene entre 70 y 79 años y, en gran parte de las denuncias, los señalados son los propios hijos o parientes.

Las autoridades continúan con las diligencias para establecer cómo ocurrió la interceptación, cuánto tiempo permaneció abandonado el hombre y quiénes participaron en el ataque, mientras el adulto mayor sigue recuperándose en la clínica San Cayetano de Manizales.