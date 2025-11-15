¡Indignación! Adulta mayor fue abusada sexualmente y robada en Antioquia

Resumen: Abuso Sexual Marinilla: Mujer de 70 años fue víctima de violación y robo en zona rural. La Policía activó el código fucsia e identificó a un sospechoso clave con videos.

Una adulta mayor de 70 años fue víctima de abuso sexual y robo en el sector Alcaravanes, una zona rural del municipio de Marinilla, en el Oriente antioqueño.

Según las autoridades, al parecer, la adulta mayor se desplazaba sola cuando fue interceptada por un hombre. Aunque la víctima se opuso, el agresor logró someterla, llevarla a una zona boscosa para cometer el abuso y, posteriormente, la abandonó.

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía de Antioquia, destacó la rápida respuesta institucional. La mujer, tras lograr salir a la carretera, se encontró con uniformados y les advirtió de la grave situación, lo que permitió la activación inmediata del código fucsia para su atención médica y psicológica.

El coronel Rico lamentó el hecho: «Una persona de setenta años de edad que estaba trasportándose, desplazándose por zona rural. Lo que informa es que un sujeto la aborda y la accede carnalmente. Desafortunadamente, este hecho también causó consternación», indicó.

Lea también: ¡Hoy juega Colombia! Néstor Lorenzo listo para seguir ajustando detalles en ruta al Mundial 2026

El agresor no solo cometió el abuso, sino que también robó el dinero que la adulta mayor llevaba en su bolso antes de huir con rumbo desconocido.

La Policía y la Fiscalía avanzan en las investigaciones para dar con el paradero del responsable.

En este momento, la justicia está cotejando la descripción entregada por la víctima con un sospechoso ya identificado, con el objetivo de lograr su pronta captura y garantizar que responda por este atroz crimen.

Más noticias de Antioquia