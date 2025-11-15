La Selección Colombia Masculina de Mayores, bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, continúa este sábado su ciclo de preparación con miras a la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026.

Los ‘cafeteros’ buscan afinar detalles y consolidar el grupo para la cita orbital. Este primer amistoso de la fecha FIFA de noviembre.

El juego, ante Nueva Zelanda, es fundamental para que el estratega argentino evalúe el rendimiento de sus convocados en un contexto de alta competencia.

El compromiso preparatorio tendrá lugar hoy, sábado 15 de noviembre, en un emocionante encuentro contra la selección de Nueva Zelanda.

El partido está programado para las 7:30 p.m. y se disputará en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos.

¡Hoy juega Colombia! Néstor Lorenzo listo para seguir ajustando detalles en ruta al Mundial 2026

En cuanto al historial reciente entre ambas selecciones, el último enfrentamiento registrado fue durante la Copa Confederaciones de 2003, donde Colombia se impuso con un marcador de tres goles a uno (3-1) sobre los oceánicos.

Las designaciones arbitrales para el encuentro de esta noche estarán a cargo de un equipo estadounidense liderado por Victor Rivas como árbitro central, asistido por Jeremy Kieso y Jose Da Silva, con Marcos De Oliveira ll como cuarto árbitro.

Este encuentro no solo representa un paso más en el camino hacia el Mundial 2026, sino también una valiosa oportunidad para que nuevos talentos y jugadores experimentados muestren su mejor nivel al cuerpo técnico.

Para los aficionados que deseen seguir de cerca el compromiso, la transmisión estará disponible a través de las señales de @CanalRCN (Fútbol RCN), la APP Canal RCN y @GolCaracol (Gol Caracol).

