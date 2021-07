Adriana Betancur no habría estado en reality por no tener «más de un millón de seguidores»

A través de sus estados de Instagram la presentadora Adriana Betancur dio a conocer el motivo por el que no está participando en el reality de cocina de RCN.

“¿Te han invitado a participar en ‘Masterchef celebrity’?”, le preguntaron en la opción de preguntas de dicha red social, por lo que la presentadora dijo: “Fui, averigüé y dije que si por favor me hacían aunque fuera el ‘casting’, y me dijeron que no, que se necesitaba más de un millón de seguidores para participar. Entonces, ahí quedé, hasta ahí llegué», detalló Adriana Betancur.

Adriana cuenta con 431 mil seguidores en Instagram, mientras que en Twitter tiene 24.600.