¡Amor perruno y gatuno! Medellín rompe récord de adopciones y sigue buscando hogares

Resumen: Medellín supera meta anual con 1.349 adopciones de animales. Más de 2.100 perros y gatos esperan hogar en el Centro de Bienestar Animal La Perla.

Con la campaña ‘Una historia llena de amor’, la ciudad alcanzó las 1.349 entregas de perros y gatos en hogares responsables, superando la meta anual del Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere, que estaba fijada en 1.263 para 2025.

La jornada coincidió con la celebración del Día del Amor y la Amistad y tuvo lugar en Parques del Río, donde 49 animales encontraron una familia.

A través de citas programadas se concretaron otras 10 adopciones adicionales, todas de ejemplares rescatados de condiciones de vulnerabilidad.

Con cada nuevo hogar, Medellín refuerza su compromiso con el bienestar animal y con una ciudadanía más solidaria.

Elizabeth Coral Duque, subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, resaltó que este logro es de carácter colectivo: “Las familias que adoptan comprenden que no se trata solo de llevar un animal a casa, sino de un compromiso de amor y responsabilidad de por vida”.

Además de la adoptatón, la Alcaldía de Medellín ofreció una experiencia interactiva para que los asistentes conocieran a otros perros y gatos que permanecen en el Centro de Bienestar Animal La Perla.

En este lugar, más de 2.100 animales reciben atención veterinaria, alimentación y cuidados mientras esperan por una segunda oportunidad.

Con este avance, Medellín no solo supera cifras, sino que reafirma su apuesta por una cultura de respeto, cuidado y amor hacia los animales.

