¡A un clic de un nuevo amigo! Medellín lanza aplicación para adoptar perros y gatos de La Perla

Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3
    Fotos y Videos

    Publicado por: Melissa Noreña

    Resumen: Medellín lanza alianza con SabueSOS para facilitar la adopción de 1.817 animales de La Perla a través de internet y dispositivos móviles.

    Encontrar al compañero de cuatro patas ideal ahora es tan sencillo como navegar por internet. La Alcaldía de Medellín anunció este martes, 17 de febrero, una alianza estratégica con SabueSOS App para que los ciudadanos realicen procesos de adopción de manera completamente virtual.

    Con más de 1.800 animales listos para encontrar un hogar en el Centro de Bienestar Animal La Perla, esta herramienta busca agilizar los trámites y permitir que las familias conozcan a sus futuros integrantes sin necesidad de desplazamientos iniciales.

    La subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, Elizabeth Coral, explicó que mediante este memorando de entendimiento, los interesados podrán ingresar a la web o la app y utilizar filtros por tamaño, edad o sexo para enamorarse de los caninos y felinos disponibles.

    Una vez el usuario selecciona al animal y diligencia el formulario, el equipo técnico evalúa el caso y envía notificaciones automáticas sobre el estado del proceso, garantizando un acompañamiento profesional en cada etapa.

    Esta iniciativa llega en un momento clave para la ciudad, que ya ha superado las metas del Plan de Desarrollo “Medellín Te Quiere” con más de 3.000 animales entregados a nuevas familias en la actual administración.

    Por su parte, Jhon Rodríguez, CEO de SabueSOS, destacó que este nuevo canal complementa las tradicionales ‘adoptatones’ presenciales, aprovechando la tecnología para conectar a los 1.817 animales que hoy esperan una oportunidad en La Perla con ciudadanos responsables que buscan darles una mejor calidad de vida.

    Foto de cortesía.

    Foto de cortesía.

