El hermoso Zeus busca hogar responsable: esta flaquito por falta de amor
Resumen: Si puedes adoptarlo, de manera responsable, comunícate al whatsapp
Minuto30.com .- Zeus es un hermoso husky siberiano que busca hogar. Si puedes adoptarlo comunícate al whatsapp de contacto.
El perrito requiere una familia que pueda hacerse cargo de él y que le de amor y cuidados. Está flaquito pero no tiene ninguna enfermedad… solo necesita un hogar.
Si puedes adoptarlo, de manera responsable, comunícate al whatsapp 304 5988105
