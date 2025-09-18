¡Hito Histórico! Colombia celebra cinco clasificaciones a Mundiales de la FIFA

Minuto30
    Colombia logró un hito histórico al clasificar a cinco Selecciones Nacionales a Copas Mundiales de la FIFA en un mismo ciclo. Foto: FCF
    Resumen: La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) está celebrando un hito histórico sin precedentes al lograr que cinco Selecciones Nacionales aseguraran su cupo a las Copas Mundiales de la FIFA en un mismo ciclo, una hazaña que solo comparte con Brasil y Paraguay dentro de CONMEBOL. Este extraordinario éxito, atribuido a la sólida gestión de la FCF, al esfuerzo deportivo de todos los involucrados, y que se suma a destacadas participaciones en otros torneos internacionales, proyecta a Colombia a la élite del fútbol mundial y ha inspirado la campaña "Colombia, dame esos cinco" para conectar con el orgullo y la pasión nacional.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Federación Colombiana de Fútbol está de fiesta tras alcanzar un hecho sin precedentes: cinco Selecciones Nacionales aseguraron su cupo a las Copas Mundiales de la FIFA en un mismo ciclo.

    Este logro lleva el nombre de Colombia a la élite del fútbol internacional, llenando de orgullo al país completo.

    Las selecciones lograron el pase directo a los máximos torneos mundiales organizados por la FIFA, que se disputarán este y el próximo año.

    De seis posibles clasificaciones en el ciclo actual, Colombia conquistó cinco, una hazaña que solo comparte con Brasil y Paraguay entre las diez Federaciones de la CONMEBOL.

    Este resultado histórico, con logros tangibles proyectados para 2025, es atribuido a una gestión administrativa y financiera sólida de la FCF.

    Adicionalmente, sumado al esfuerzo deportivo de jugadores, cuerpos técnicos y la estructura institucional.

    Además de las clasificaciones mundialistas, el fútbol colombiano ha tenido participaciones destacadas en campeonatos oficiales y amistosos, demostrando su alto nivel competitivo.

    El país disputó instancias finales en torneos como la Conmebol Copa América Femenina de Futsal y la Conmebol Copa América Femenina 2025.

    Así mismo el Conmebol Sub-17, el III Torneo Internacional de Futsal Brasil y la UEFA Friendship Cup Sub-17.

    En este marco de logros, la FCF lanzó la campaña “Colombia, dame esos cinco”.

    La iniciativa busca conectar con la alegría, el orgullo y la pasión de los colombianos, exaltando el esfuerzo de las diferentes selecciones que representarán al país en la más alta competencia internacional.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

