Resumen: La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) está celebrando un hito histórico sin precedentes al lograr que cinco Selecciones Nacionales aseguraran su cupo a las Copas Mundiales de la FIFA en un mismo ciclo, una hazaña que solo comparte con Brasil y Paraguay dentro de CONMEBOL. Este extraordinario éxito, atribuido a la sólida gestión de la FCF, al esfuerzo deportivo de todos los involucrados, y que se suma a destacadas participaciones en otros torneos internacionales, proyecta a Colombia a la élite del fútbol mundial y ha inspirado la campaña "Colombia, dame esos cinco" para conectar con el orgullo y la pasión nacional.
La Federación Colombiana de Fútbol está de fiesta tras alcanzar un hecho sin precedentes: cinco Selecciones Nacionales aseguraron su cupo a las Copas Mundiales de la FIFA en un mismo ciclo.
Este logro lleva el nombre de Colombia a la élite del fútbol internacional, llenando de orgullo al país completo.
Las selecciones lograron el pase directo a los máximos torneos mundiales organizados por la FIFA, que se disputarán este y el próximo año.
De seis posibles clasificaciones en el ciclo actual, Colombia conquistó cinco, una hazaña que solo comparte con Brasil y Paraguay entre las diez Federaciones de la CONMEBOL.
Este resultado histórico, con logros tangibles proyectados para 2025, es atribuido a una gestión administrativa y financiera sólida de la FCF.
Adicionalmente, sumado al esfuerzo deportivo de jugadores, cuerpos técnicos y la estructura institucional.
Además de las clasificaciones mundialistas, el fútbol colombiano ha tenido participaciones destacadas en campeonatos oficiales y amistosos, demostrando su alto nivel competitivo.
El país disputó instancias finales en torneos como la Conmebol Copa América Femenina de Futsal y la Conmebol Copa América Femenina 2025.
Así mismo el Conmebol Sub-17, el III Torneo Internacional de Futsal Brasil y la UEFA Friendship Cup Sub-17.
En este marco de logros, la FCF lanzó la campaña “Colombia, dame esos cinco”.
La iniciativa busca conectar con la alegría, el orgullo y la pasión de los colombianos, exaltando el esfuerzo de las diferentes selecciones que representarán al país en la más alta competencia internacional.
