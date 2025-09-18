La Federación Colombiana de Fútbol está de fiesta tras alcanzar un hecho sin precedentes: cinco Selecciones Nacionales aseguraron su cupo a las Copas Mundiales de la FIFA en un mismo ciclo.

Este logro lleva el nombre de Colombia a la élite del fútbol internacional, llenando de orgullo al país completo.

Las selecciones lograron el pase directo a los máximos torneos mundiales organizados por la FIFA, que se disputarán este y el próximo año.

De seis posibles clasificaciones en el ciclo actual, Colombia conquistó cinco, una hazaña que solo comparte con Brasil y Paraguay entre las diez Federaciones de la CONMEBOL.

Este resultado histórico, con logros tangibles proyectados para 2025, es atribuido a una gestión administrativa y financiera sólida de la FCF.

¡Hito Histórico! Colombia celebra cinco clasificaciones a Mundiales de la FIFA

Adicionalmente, sumado al esfuerzo deportivo de jugadores, cuerpos técnicos y la estructura institucional.

Además de las clasificaciones mundialistas, el fútbol colombiano ha tenido participaciones destacadas en campeonatos oficiales y amistosos, demostrando su alto nivel competitivo.

El país disputó instancias finales en torneos como la Conmebol Copa América Femenina de Futsal y la Conmebol Copa América Femenina 2025.

Así mismo el Conmebol Sub-17, el III Torneo Internacional de Futsal Brasil y la UEFA Friendship Cup Sub-17.

En este marco de logros, la FCF lanzó la campaña “Colombia, dame esos cinco”.

La iniciativa busca conectar con la alegría, el orgullo y la pasión de los colombianos, exaltando el esfuerzo de las diferentes selecciones que representarán al país en la más alta competencia internacional.

