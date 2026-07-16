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Resumen: Una estudiante de 15 años resultó herida tras recibir un disparo dentro de un colegio Kennedy. El presunto responsable fue aprehendido

Adolescente llevó un arma al colegio y le disparó a una compañera en plena clase en Bogotá

Una estudiante de 15 años permanece hospitalizada luego de recibir un disparo dentro de un colegio Kennedy, en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

El hecho es investigado por la Policía y las autoridades educativas, que buscan establecer cómo un estudiante de la misma institución logró ingresar un arma de fuego al plantel y cuáles fueron las circunstancias del ataque.

Según el testimonio de la madre de la víctima, el presunto agresor, también de 15 años, se encontraba sentado junto a la adolescente cuando le dijo que le dispararía.

La joven creyó que se trataba de una broma y respondió sin imaginar que el menor accionaría el arma segundos después.

De acuerdo con el relato entregado por la familia, tras escuchar la detonación la estudiante cayó al piso y manifestó que no sentía las piernas. Fue trasladada de inmediato al Hospital de Kennedy, donde permanece bajo observación médica. La madre indicó que el proyectil comprometió ambas extremidades inferiores y que el pronóstico continúa siendo reservado.

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La Policía confirmó que el adolescente señalado de disparar fue aprehendido y puesto a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata para adolescentes, donde avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

La familia de la menor aseguró que el arma pertenecería al padre del presunto agresor, quien sería integrante de la Policía Nacional. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Mientras avanza la investigación, también se busca establecer los protocolos de seguridad del colegio Kennedy y cómo el arma logró ingresar a las instalaciones educativas sin ser detectada.

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