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Resumen: Un adolescente de 16 años murió luego de resultar herido por un disparo mientras se encontraba con otro menor en una zona común de un conjunto residencial de Candelaria, Valle del Cauca. El joven fue trasladado a un centro asistencial, pero falleció debido a la gravedad de la herida. El otro adolescente, de 15 años, fue aprehendido por la Policía y quedó a disposición de las autoridades, que investigan las circunstancias del hecho.

Adolescente de 16 años murió tras recibir un disparo en Candelaria: otro menor fue aprehendido

Un adolescente de 16 años murió luego de resultar herido por un disparo mientras se encontraba junto a otro menor de edad en una zona común de un conjunto residencial de Candelaria, Valle del Cauca.

El hecho ocurrió durante el fin de semana y, según la información preliminar, los dos adolescentes se encontraban manipulando un arma de fuego cuando se produjo el disparo que terminó hiriendo al joven.

Tras lo ocurrido, el adolescente fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Sin embargo, debido a la gravedad de la lesión, falleció pese a los esfuerzos del personal de salud.

Otro menor fue aprehendido

El adolescente de 15 años que se encontraba con la víctima fue aprehendido por la Policía y quedó a disposición de las autoridades competentes.

El procedimiento hace parte de las actuaciones adelantadas para esclarecer lo ocurrido y establecer las circunstancias en las que se produjo el disparo.

De manera preliminar, se ha conocido que los menores habrían manifestado que se trató de un accidente. Esta versión hace parte de la información inicial y deberá ser verificada durante la investigación.

Las autoridades también deberán establecer las condiciones en las que se encontraba el arma y cómo llegó a estar en poder de los adolescentes.

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Administración del conjunto pidió fortalecer el acompañamiento

Tras conocerse el caso, la administración del conjunto residencial expresó sus condolencias a las familias involucradas y pidió a los residentes actuar con prudencia mientras avanzan las investigaciones.

También hizo un llamado a los padres de familia para fortalecer el acompañamiento y la supervisión de niños, niñas y adolescentes, además de conocer los espacios y las personas con las que interactúan.

En ese sentido, la administración señaló: “Hoy más que nunca cuidarnos es una responsabilidad de todos”.

Asimismo, pidió a los propietarios tener claridad sobre las personas que habitan los inmuebles cuando estos son entregados en arrendamiento y recordó que existen elementos dentro de las viviendas cuyo control no depende directamente de la administración.

Investigación continúa

El caso permanece bajo investigación para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y determinar las circunstancias relacionadas con el arma de fuego.

Hasta el momento, la información suministrada señala que el adolescente de 15 años permanece a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

La administración del conjunto reiteró su llamado a la prevención y al acompañamiento familiar tras la tragedia que dejó como víctima al adolescente de 16 años.