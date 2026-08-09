Resumen: De acuerdo con la información revelada por el primer mandatario, la neutralización de este peligroso líder criminal no fue producto del azar, sino el resultado de un minucioso trabajo de inteligencia militar.

¡Cae alias «Bonito»! Presidente De La Espriella anuncia la captura del segundo cabecilla de los «Comandos de Frontera»

Minuto30.com .- En lo que va de su primer fin de semana al frente de la Casa de Nariño, el presidente Abelardo de la Espriella continúa entregando un balance de alta operatividad por parte de la Fuerza Pública. Este domingo, el Jefe de Estado confirmó un nuevo y contundente golpe contra las disidencias que operan en el suroriente del país.

Se trata de la captura del segundo cabecilla de la estructura armada ilegal autodenominada ‘Comandos de Frontera’, perteneciente al Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) Estructura 48, un sujeto ampliamente buscado por las autoridades y conocido en el mundo del crimen con los alias de “Bonito” o “Boni”.

Inteligencia y precisión: El operativo en el Meta

De acuerdo con la información revelada por el primer mandatario, la neutralización de este peligroso líder criminal no fue producto del azar, sino el resultado de un minucioso trabajo de inteligencia militar.

La operación fue planeada y ejecutada por efectivos del Gaula Militar del Meta, adscritos al Ejército Nacional, quienes lograron ubicar el paradero de alias ‘Bonito’ en el municipio de Guamal, departamento del Meta. Tras establecer el cerco perimetral, las tropas hicieron efectiva la orden judicial que pesaba en su contra, capturándolo sin darle oportunidad de escape.

Los llamados ‘Comandos de Frontera’ (GAOR 48) son una de las estructuras disidentes responsables de sembrar el terror a través de extorsiones, narcotráfico y desplazamientos forzados, especialmente en las zonas limítrofes del sur del país (Putumayo y frontera con Ecuador), utilizando corredores estratégicos que conectan con departamentos como el Meta.

«La autoridad del Estado se respeta»

El presidente De La Espriella utilizó sus canales oficiales para felicitar a las tropas del Ejército Nacional y aprovechó para reiterar el mensaje central de su política de seguridad: cero tolerancia con las estructuras multicrimen y el restablecimiento del monopolio de la fuerza por parte del Estado.

«Esta captura, realizada por orden judicial y gracias al trabajo de inteligencia, demuestra que la Fuerza Pública está actuando para recuperar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos. A los delincuentes se les acabó la impunidad. La autoridad del Estado se respeta», sentenció el mandatario.

Esta importante captura en el Meta se suma al reciente abatimiento de alias ‘Alexis Perdomo’ de la Segunda Marquetalia en el Caquetá y al traslado masivo de capos desde la cárcel de Itagüí, consolidando una ofensiva nacional que busca devolverle la tranquilidad a los colombianos durante la incipiente administración.