Adiós a una leyenda: Diane Keaton, ícono de Hollywood, fallece a los 79 años

Resumen: Diane Keaton, reconocida actriz estadounidense y ganadora del Oscar por Annie Hall, falleció a los 79 años. Su muerte fue confirmada por la familia, aunque aún no se han revelado las causas. A lo largo de su carrera se destacó en producciones emblemáticas como El Padrino, El club de las primeras esposas y diversas colaboraciones con Woody Allen, consolidándose como uno de los rostros más influyentes de Hollywood. Su legado permanece en décadas de cine y personajes inolvidables.

El mundo del cine se despide de una de sus grandes leyendas. Diane Keaton, actriz estadounidense reconocida por su estilo inconfundible y su versatilidad en la gran pantalla, murió a los 79 años, según confirmó un portavoz de su familia. La noticia fue compartida por medios internacionales, aunque hasta el momento no se han revelado las causas del fallecimiento. Sus allegados han solicitado privacidad en este momento de duelo.

Nacida en Los Ángeles en 1946, Keaton dejó huella desde sus primeras apariciones en el teatro, donde inició su carrera profesional antes de dar el salto al cine a comienzos de los años setenta. Su primer gran reconocimiento llegó con El Padrino (1972), en la que interpretó a Kay Adams.

Sin embargo, su consagración llegó de la mano de Woody Allen, con quien formó una de las duplas cinematográficas más recordadas. En Annie Hall (1977), Keaton no solo ganó el premio Óscar a Mejor Actriz, sino que redefinió el arquetipo femenino en Hollywood gracias a un personaje espontáneo, complejo y auténtico.

Esto le podría interesar: ¡Contra todo y contra todos! Investigarán a Morelos y a Atlético Nacional por penal frente a Boyacá Chicó

Su estilo —basado en trajes masculinos, sombreros y una estética poco convencional— marcó tendencia y la convirtió en un ícono cultural más allá de la actuación.

A lo largo de su carrera, Diane Keaton participó en producciones que abarcaron desde el drama hasta la comedia, como El padre de la novia, Reds, Marvin’s Room o The First Wives Club.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Keaton deja un legado de personajes inolvidables y una visión única del oficio actoral. Admirada por su autenticidad y su capacidad para romper moldes, su figura queda grabada en la historia del cine como símbolo de independencia, talento y originalidad.

Diane Keaton no solo interpretó papeles; inspiró generaciones enteras con su forma de habitar la pantalla.