Resumen: La actriz colombiana Socorro Ortega falleció el 18 de septiembre de 2026, dejando una trayectoria de varias décadas en la televisión nacional. Es recordada especialmente por interpretar a ‘La Caleña’ en ‘Don Chinche’, además de participar en producciones como ‘Los Cuervos’, ‘El Virrey’, ‘La Mala Hierba’, ‘El Camaleón’ y ‘Revivamos Nuestra Historia’. Su carrera también incluyó trabajos en cine y teatro. La noticia de su muerte fue confirmada por el actor Víctor Hugo Morant, mientras que hasta el momento no se han informado las causas del fallecimiento.

¡Adiós a una grande de la TV! Murió reconocida actriz de ‘Don Chinche’ y ‘Los Cuervos’

La actriz colombiana Socorro Ortega, quien desarrolló buena parte de su trayectoria artística en la televisión nacional durante las décadas de 1980 y 1990, falleció el 18 de septiembre de 2026. Su muerte fue confirmada públicamente por el actor Víctor Hugo Morant, compañero de elenco en una de las producciones más conocidas de la intérprete.

Ortega fue reconocida especialmente por su participación en ‘Don Chinche’, producción emitida entre 1982 y 1989, en la que interpretó a ‘La Caleña’. Su recorrido profesional también incluyó otras series y producciones históricas de la televisión colombiana, además de trabajos en cine y teatro.

Hasta el momento, no se han informado públicamente las circunstancias ni las causas de su fallecimiento, por lo que esos aspectos permanecen sin confirmar.

Víctor Hugo Morant confirmó la noticia

La noticia comenzó a difundirse a través de mensajes publicados por personas vinculadas al medio artístico. Entre ellos estuvo Víctor Hugo Morant, quien compartió una despedida para Ortega y recordó el vínculo profesional y personal que mantuvo con la actriz.

“Lamento profundamente el fallecimiento de la colega y amiga Socorro Ortega. Descanse en paz. Mis sinceras condolencias a su familia”, escribió el actor.

Después de conocerse la noticia, otras figuras relacionadas con la televisión colombiana también expresaron mensajes de despedida, entre ellas Cristina Campuzano, Alexandra Restrepo y Consuelo Luzardo.

Su personaje en ‘Don Chinche’

Uno de los capítulos más reconocidos de la carrera de Socorro Ortega estuvo ligado a ‘Don Chinche’, serie que llegó a la televisión colombiana en 1982 y permaneció al aire hasta 1989.

Esto le podría interesar: ¡Taylor Swift estrena premio! Será la primera artista en recibir este reconocimiento en los MTV VMAs 2026

La producción fue creada por Pepe Sánchez y Fernando Gómez Agudelo y contó con Héctor Ulloa como protagonista. La historia presentó, desde la comedia, situaciones relacionadas con la vida cotidiana de los habitantes de un barrio popular de Bogotá y terminó convirtiéndose en una producción ampliamente recordada de la televisión nacional.

Dentro de ese elenco, Ortega estuvo vinculada al personaje de ‘La Caleña’, uno de los papeles por los que posteriormente sería identificada por los televidentes.

Una carrera con producciones de distintas épocas

La participación de Ortega en ‘Don Chinche’ fue solo una parte de su recorrido frente a las cámaras. Durante su trayectoria también apareció en producciones como ‘Los Cuervos’, ‘El Virrey’, ‘La Mala Hierba’ y ‘El Camaleón’.

Su filmografía televisiva incluyó además trabajos en ‘Revivamos Nuestra Historia: El Bogotazo’, producción de 1984, y ‘Camila’, de 1986. También participó en otras historias de la franquicia ‘Revivamos Nuestra Historia’, entre ellas ‘Heroínas’ y ‘Nariño’.

Estos trabajos hicieron parte de una carrera desarrollada principalmente durante las décadas de 1980 y 1990, periodo en el que la actriz tuvo presencia en diferentes formatos y géneros de la televisión colombiana.

También trabajó en cine y teatro

El recorrido artístico de Socorro Ortega no estuvo limitado a la televisión. La actriz también desarrolló actividades profesionales en cine y teatro, además de participar en producciones unitarias.

De esta manera, su carrera abarcó diferentes espacios de las artes escénicas y no se concentró exclusivamente en el personaje que la hizo más conocida entre los espectadores de ‘Don Chinche’.

La muerte de Socorro Ortega deja el recuerdo de una intérprete vinculada a varias producciones que hicieron parte de la televisión colombiana de las décadas de 1980 y 1990. Su nombre permanece asociado especialmente a ‘Don Chinche’ y al personaje de ‘La Caleña’, además de los distintos proyectos de televisión, cine y teatro que integraron su trayectoria.