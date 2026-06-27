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    ¡Superaron las trabas! Bomberos Medellín ya están instalados en Venezuela e inician labores de rescate

    Atrás quedó la espera y ahora el enfoque es netamente operativo. El contingente paisa de bomberos ya se encuentra en la zona afectada

    Publicado por: SoloDuque

    Bomberos medellin ya están instalados en Venezuela e inician las labores de rescate
    Foto: Fico Gutiérrez
    ¡Superaron las trabas! Bomberos Medellín ya están instalados en Venezuela e inician labores de rescate

    Resumen: Tras las duras críticas emitidas el día anterior por las demoras diplomáticas y migratorias, el mandatario local enfocó su nuevo mensaje en el valor humano de la misión y la urgencia de la situación.

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    Minuto30.com .- Luego de la fuerte polémica y las horas de tensión por los bloqueos burocráticos en el aeropuerto, la misión humanitaria antioqueña finalmente cumplió su primer objetivo. El alcalde Federico ‘Fico’ Gutiérrez confirmó que, durante la madrugada de este sábado, el equipo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín logró ingresar oficialmente a territorio venezolano.

    Operativo en marcha desde Caracas

    Atrás quedó la espera y ahora el enfoque es netamente operativo. El contingente paisa ya se encuentra en la zona afectada para apoyar a los cuerpos de socorro locales en la crítica labor de hallar sobrevivientes tras los devastadores sismos.

    bomberos med2

    Foto: Fico Gutiérrez

    Los detalles del despliegue:

    Campamento establecido: Los socorristas ya instalaron su base de operaciones en la ciudad de Caracas, punto estratégico para coordinar sus movilizaciones hacia las áreas colapsadas.

    Fuerza operativa: La misión está compuesta por 22 rescatistas altamente capacitados en maniobras de salvamento y emergencias complejas.

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    Trabajo a contrarreloj: El escuadrón inició de inmediato sus labores sobre el terreno, sumándose a los esfuerzos del bloque de asistencia internacional.

    «Cada minuto cuenta»

    Tras las duras críticas emitidas el día anterior por las demoras diplomáticas y migratorias, el mandatario local enfocó su nuevo mensaje en el valor humano de la misión y la urgencia de la situación.

    «Lo importante es que ya están donde deben estar: ayudando a salvar vidas. Ese siempre ha sido nuestro único objetivo. Toda la fuerza y el respaldo para nuestros 22 rescatistas. En una tragedia como esta, cada minuto cuenta. Medellín seguirá siendo solidario con quienes más lo necesitan», expresó Gutiérrez a través de sus redes sociales, enviando palabras de aliento tanto a su equipo como al pueblo venezolano.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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