Resumen: El actor neozelandés Sam Neill, reconocido por interpretar al Dr. Alan Grant en Jurassic Park, falleció a los 78 años en Sídney, Australia. Su familia confirmó que murió rodeado de sus seres queridos y destacó que permaneció libre de cáncer hasta el final de su vida. Con más de cinco décadas de trayectoria y más de 150 producciones, deja un legado imborrable en el cine y la televisión, además de ser recordado por su lucha contra la enfermedad y su aporte a la industria cinematográfica.

¡Adiós a una leyenda! Muere Sam Neill, el inolvidable protagonista de «Jurassic Park», a los 78 años

El actor neozelandés Sam Neill, reconocido mundialmente por interpretar al paleontólogo Alan Grant en la saga Jurassic Park, falleció este lunes en Sídney, Australia, a los 78 años. La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram del intérprete.

«Con inmensa tristeza, el whānau de Sam Neill comparte la noticia de su fallecimiento», señala el mensaje, utilizando el término maorí que hace referencia a la familia extendida o comunidad. En el mismo comunicado, sus seres queridos explicaron que «la pérdida fue repentina e inesperada», aunque destacaron que el actor «permaneció libre de cáncer» hasta el momento de su muerte.

La familia también informó que Neill falleció rodeado de sus seres queridos y agradeció la atención brindada por el personal del St Vincent’s Private Hospital. Asimismo, pidió respeto por su privacidad mientras atraviesan el duelo.

Una carrera que marcó al cine y la televisión

Con una trayectoria de más de cinco décadas, Sam Neill participó en más de 150 producciones entre cine y televisión. Aunque interpretó numerosos personajes memorables, su papel como el doctor Alan Grant en Jurassic Park (1993), dirigida por Steven Spielberg, lo convirtió en una figura emblemática del cine mundial.

Además de la exitosa franquicia de dinosaurios, dejó huella en producciones como The Piano, La caza del Octubre Rojo, Event Horizon, El hombre bicentenario, Peter Rabbit y en series como Peaky Blinders, donde interpretó al mayor Chester Campbell, además de participar en Los Tudor y The Twelve.

Nacido en Omagh, Irlanda del Norte, en 1947, emigró junto a su familia a Nueva Zelanda cuando tenía siete años. Antes de dedicarse de lleno a la actuación cursó estudios de Derecho, aunque posteriormente encontró su vocación en el teatro. A lo largo de su carrera recibió importantes reconocimientos, entre ellos el título de Oficial de la Orden del Imperio Británico en 1991 y el nombramiento como caballero de Nueva Zelanda en 2022.

Esto le podría interesar: ¡La espera terminó! Isabella Ladera y Hugo García celebran la llegada de su hijo Koa

En 1993, el mismo año en que protagonizó Jurassic Park, también integró el elenco de The Piano, la aclamada película de Jane Campion ganadora de la Palma de Oro y tres premios Óscar, una muestra de la versatilidad que caracterizó su carrera.

Su lucha contra el cáncer y el legado que deja

En 2023, Neill hizo público que padecía un linfoma angioinmunoblástico de células T, una forma agresiva de cáncer de sangre. Durante el tratamiento escribió sus memorias Did I Ever Tell You This? y, meses después, anunció que la enfermedad estaba en remisión. En abril de este año confirmó que ya no presentaba cáncer tras someterse a una terapia con células CAR-T.

En declaraciones concedidas a medios australianos expresó: «Me acaban de hacer una tomografía y no hay cáncer en mi cuerpo, eso es algo extraordinario».

El actor también habló públicamente sobre cómo afrontaba la posibilidad de la muerte. En una entrevista concedida a la Australian Broadcasting Corporation (ABC) en 2024 afirmó: «No tengo miedo de morir en absoluto. Me molestaría porque todavía hay cosas que quiero hacer. Morir es muy irritante, pero no le tengo miedo».

Un legado que trascenderá generaciones

Tras conocerse la noticia, figuras del mundo del entretenimiento y la política expresaron sus condolencias. El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, aseguró que Neill fue «uno de los grandes» y destacó su aporte al crecimiento de la industria cinematográfica neozelandesa. A su vez, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que el actor «se ganó un lugar especial en los corazones de los australianos» y resaltó la dignidad y el humor con los que enfrentó la enfermedad.

Fuera de los escenarios, disfrutó de una vida ligada al campo. En 1993 fundó el viñedo orgánico Two Paddocks, en Nueva Zelanda, y se convirtió en un activo defensor del medioambiente. Además, compartía con frecuencia momentos de su granja y de sus animales, publicaciones que le permitieron conectar con miles de seguidores.

Neill deja cuatro hijos, varios nietos y una filmografía que seguirá siendo referente para generaciones de espectadores. Su legado permanece tanto en grandes producciones de Hollywood como en obras que consolidaron su prestigio como uno de los actores más destacados de su generación.