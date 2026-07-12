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Resumen: La influencer venezolana Isabella Ladera y su pareja, Hugo García, anunciaron el nacimiento de su hijo Koa a través de emotivas publicaciones en redes sociales. La modelo compartió imágenes del parto en agua y reveló que enfrentó 26 horas de trabajo de parto. La noticia generó miles de reacciones y mensajes de felicitación por parte de seguidores y reconocidas figuras del entretenimiento.

¡La espera terminó! Isabella Ladera y Hugo García celebran la llegada de su hijo Koa

La influencer y modelo venezolana Isabella Ladera anunció el nacimiento de su segundo hijo, el primero junto al modelo y presentador peruano Hugo García. La noticia fue compartida a través de sus redes sociales, donde publicó una serie de fotografías que muestran algunos de los momentos más especiales del parto y la llegada del bebé, quien recibió el nombre de Koa.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de felicitación por parte de seguidores y figuras del entretenimiento, quienes celebraron este nuevo capítulo en la vida de la pareja.

Un nacimiento que compartieron con sus seguidores

Las imágenes difundidas por Isabella Ladera muestran parte del proceso de parto, realizado bajo la modalidad de parto en agua. En las fotografías aparece sosteniendo a su hijo en brazos mientras permanece dentro de una tina, acompañada en todo momento por Hugo García.

Junto a las imágenes, la creadora de contenido compartió una reflexión sobre la experiencia que vivió durante el nacimiento de su bebé.

«Parir me recordó que la vida siempre sabe el camino. Fue rendirme, sin darme por vencida. Hoy comprendí que el cuerpo no está hecho para resistir el dolor, sino para transformarlo en vida. Te amo Koa, gracias por elegirnos y quedarte».

Por su parte, Hugo García también anunció el nacimiento de su hijo con una publicación en la que escribió:

«Bienvenido al mundo, Koa. ❤️ 11.07.26».

Reveló cómo vivió el trabajo de parto

Horas después del nacimiento, Isabella utilizó sus historias de Instagram para contar algunos detalles de la experiencia y explicó que el trabajo de parto se extendió durante 26 horas.

La modelo confesó que enfrentó momentos de gran exigencia física debido a las contracciones y reconoció que en algún instante pensó en desistir del proceso.

«Contracciones demasiado transformadoras, casi tiro la toalla, pero el amor que me rodea no me lo permitió. 3 pujos después nació Koa. Gracias por el amor. Estoy muy agotada y sigo sintiendo leves contracciones (es normal) además que me agarraron puntos, pero feliz, estoy enamorada, es más de lo que soñé».

Mensajes de felicitación inundaron las redes sociales

La publicación de Isabella Ladera acumuló más de un millón de «me gusta» en pocas horas y recibió miles de comentarios de seguidores y personalidades del entretenimiento.

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Entre quienes reaccionaron estuvo Georgina Rodríguez, pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, quien escribió:

«Muchas bendiciones familia preciosa».

También se pronunció Karina García, exparticipante de La casa de los famosos, con un mensaje dirigido a la influencer.

«felicidades Isa, muy fuerte eres tú».

A estos se sumaron cientos de mensajes de usuarios que expresaron sus buenos deseos para el recién nacido y su familia.

Una nueva etapa para Isabella y Hugo

Para Isabella Ladera, la llegada de Koa representa su segundo hijo, ya que anteriormente se convirtió en madre de Mía Antonella, quien ahora inicia una nueva etapa como hermana mayor.

Por su parte, este es el primer hijo de Hugo García, modelo, influencer y figura de la televisión peruana, reconocido por su participación en el programa Esto es Guerra.

La pareja había compartido con sus seguidores distintos momentos del embarazo durante los últimos meses y, en abril de este año, reveló que esperaban un niño mediante una publicación en redes sociales.

Con el nacimiento de Koa, Isabella Ladera y Hugo García comienzan oficialmente una nueva etapa familiar, acompañados por millones de seguidores que han seguido de cerca su historia y que celebraron la llegada del nuevo integrante de la familia.