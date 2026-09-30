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    ¡Informar si, revelar su ubicación no! La petición de los seguidores de BTS por «seguridad del grupo»

    El comunicado también incluyó instrucciones estrictas para el ‘ARMY’ (nombre de su base de fans), instándolos a no acudir a los puntos de llegada o descanso

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Es oficial! BTS confirma dos conciertos históricos en Bogotá como parte de su gira mundial
    Foto: @charts_k
    ¡Informar si, revelar su ubicación no! La petición de los seguidores de BTS por «seguridad del grupo»

    Resumen: La molestia se originó luego de que Noticias Caracol realizara una transmisión en vivo desde las afueras del hotel donde se aloja el grupo, anunciándolo previamente en sus redes sociales

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    Minuto30.com .- La comunidad oficial de seguidores de la banda surcoreana BTS en el país emitió un enérgico comunicado público dirigido a Noticias Caracol y otros medios de comunicación, rechazando las recientes coberturas y transmisiones en vivo desde los lugares de hospedaje de los artistas, argumentando que estas prácticas vulneran su seguridad.

    De acuerdo con el pronunciamiento difundido por la Unión de Fanbases de Colombia, los detalles de la controversia y las peticiones se resumen en los siguientes puntos:

    El reclamo a los medios: La molestia se originó luego de que Noticias Caracol realizara una transmisión en vivo desde las afueras del hotel donde se aloja el grupo, anunciándolo previamente en sus redes sociales. La comunidad exigió a los medios retirar cualquier contenido que exponga la ubicación exacta y abstenerse de realizar directos desde aeropuertos u hoteles.

    Alerta de seguridad: Los voceros advirtieron que revelar el paradero de los artistas en tiempo real fomenta aglomeraciones descontroladas, lo que pone en riesgo inminente la integridad de los integrantes de BTS, de su equipo de trabajo y de la ciudadanía en general.

    Llamado a la fanaticada: El comunicado también incluyó instrucciones estrictas para el ‘ARMY’ (nombre de su base de fans), instándolos a no acudir a los puntos de llegada o descanso, evitar compartir información privada y reportar las publicaciones que infrinjan estas normas, recalcando que dichas acciones deben hacerse sin recurrir al acoso o ataques cibernéticos.

    La misiva concluyó con un mensaje contundente para establecer los límites de la cobertura mediática: «Informar sobre BTS es bienvenido. Informar dónde están, no».

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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