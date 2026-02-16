Adiós a un grande del cine: Robert Duvall, el icónico Tom Hagen de ‘El Padrino’, muere a los 95 años

Resumen: Robert Duvall, ícono del cine estadounidense, falleció a los 95 años en su rancho de Virginia. Reconocido por sus papeles en El Padrino y Apocalypse Now, y ganador del Oscar por Gracias y favores, dejó un legado de más de siete décadas de actuación caracterizada por la autenticidad y la pasión. Su esposa, Luciana Duvall, pidió recordarlo a través de sus películas y los momentos compartidos, sin realizar un funeral formal.

Robert Duvall, uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, murió el pasado domingo a los 95 años en su rancho de Virginia. La noticia fue confirmada por su esposa, Luciana Duvall, quien compartió un emotivo mensaje: “Para el mundo, era un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí, lo era todo”.

Duvall deja un legado que abarca más de siete décadas de actuación, con papeles que han marcado la historia del cine. Su nombre permanecerá siempre ligado al personaje de Tom Hagen en El Padrino, el leal y calculador consejero de la familia Corleone, así como al recordado teniente coronel Bill Kilgore en Apocalypse Now, famoso por la frase que quedó grabada en la memoria colectiva: “Me encanta el olor del napalm por la mañana”.

Su carrera comenzó con un papel silencioso, pero inolvidable, como Boo Radley en Matar a un ruiseñor (1962), y se consolidó gracias a su capacidad para habitar por completo a cada personaje, combinando rigor actoral con un profundo entendimiento de la naturaleza humana.

Luciana Duvall destacó esta entrega: “Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban. Al hacerlo, nos deja algo duradero e inolvidable. Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja”.

Reconocimiento y legado artístico

Además de su versatilidad frente a la cámara, Duvall exploró la dirección y producción cinematográfica. Fundó en 1992 la compañía Butcher’s Run Films, desde donde impulsó proyectos como A Family Thing (1996) y The Man Who Captured Eichmann. Su dedicación al oficio se reflejaba en cada interpretación: Duvall abordaba sus escenas con paciencia y apertura, dejando que el proceso creativo guiara su actuación en lugar de forzar resultados. Siempre estaba dispuesto a explorar desde cero y descubrir cómo debía reaccionar su personaje en cada momento.

A lo largo de su carrera, Robert recibió siete nominaciones al Oscar, llevándose la estatuilla como mejor actor por Gracias y favores (Tender Mercies, 1983), donde interpretó a Mac Sledge, un cantante de country en busca de redención. Sus interpretaciones posteriores, en películas como El Apóstol y El juez, continuaron demostrando su maestría y compromiso con la autenticidad interpretativa, incluso en sus últimos años.

El actor no solo conquistó a la audiencia y a la crítica, sino que también dejó un ejemplo de dedicación y honestidad artística. Su familia pidió que su legado se recordara a través de sus películas o compartiendo historias que celebraran su vida y obra.

Robert Duvall se despide como un referente eterno del cine, un intérprete capaz de transformar cualquier escena en un momento inolvidable y de inspirar a generaciones futuras con la fuerza de su talento y la autenticidad de su arte.