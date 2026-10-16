Resumen: La Policía oficializó el cambio de la UNDMO por la Unidad Nacional Antidisturbios mediante la Resolución 03226 de 2026. Estos son los cambios y lo que dice sobre la protesta.

¡Adiós a la UNDMO! La Policía crea la Unidad Nacional Antidisturbios: esto es lo que cambia

La Policía Nacional cambió oficialmente el nombre de la unidad encargada de atender disturbios y alteraciones del orden público. Con la Resolución 03226 del 13 de octubre de 2026, la antigua Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) pasará a llamarse Unidad Nacional Antidisturbios.

La decisión quedó consignada en un acto administrativo firmado por la Dirección General de la Policía. El documento también define la nueva estructura orgánica de la unidad y las funciones de cada una de sus dependencias internas.

La nueva resolución deroga la Resolución 03684 del 11 de noviembre de 2022, que establecía la estructura de la UNDMO. Además, fija un periodo de transición de 90 días para hacer los trámites administrativos necesarios para adoptar la nueva organización.

Según el artículo transitorio, la unidad deberá coordinar con las demás dependencias involucradas la puesta en marcha de los cambios derivados de esta decisión.

En sus fundamentos jurídicos, la resolución hace referencia al derecho a la protesta y a la obligación de la Policía de garantizar las manifestaciones públicas y pacíficas.

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El documento cita el artículo 37 de la Constitución Política, que establece que «toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente». También recuerda que cualquier restricción a ese derecho debe estar expresamente definida por la ley.

La resolución incorpora, además, lo dispuesto por la Ley 1801 de 2016, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, sobre el uso de la fuerza policial. En particular, cita el artículo 166, según el cual la fuerza debe ser «necesaria, proporcional y racional» y usarse como «último recurso físico».

De acuerdo con esa norma, la fuerza solo debe emplearse para proteger la vida y la integridad de las personas, prevenir amenazas y superar situaciones que alteren la convivencia y la seguridad pública.

El documento también recuerda que los medios de apoyo policial que puedan afectar físicamente a una persona deben usarse con criterios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad, de forma temporal y solo para controlarla. Cada vez que se utilicen, el uniformado debe informarlo por escrito a su superior.

Otro punto que menciona la resolución es la formación de los policías que intervienen en hechos violentos durante las manifestaciones. Según la Ley 2179 de 2021, estos uniformados deben certificarse cada año en cursos de derechos humanos, de uso legítimo, necesario y proporcional de la fuerza, y de mediación.

El cambio de nombre se da en medio de una reestructuración institucional y de un debate político sobre el manejo del orden público y la protesta social en Colombia.

Durante el gobierno de Gustavo Petro, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) fue transformado en la UNDMO. Según reportes de prensa, esa modificación buscaba darle prioridad a la mediación y al uso progresivo de la fuerza, con equipos de diálogo que actuaran antes de cualquier intervención física.

Con la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia en 2026, el enfoque cambió. De acuerdo con publicaciones del Ministerio de Defensa y de medios nacionales, el nuevo Gobierno se comprometió a desmontar la doctrina de la UNDMO por considerarla insuficiente para enfrentar hechos graves de violencia.

La creación de la Unidad Nacional Antidisturbios llega en medio de posiciones encontradas. Por un lado, hay sectores que piden mayor firmeza frente a los bloqueos y disturbios en las ciudades. Por otro, organizaciones sociales han advertido sobre el riesgo de un posible uso excesivo de la fuerza.

A pesar del cambio de nombre, la resolución mantiene las referencias a los principios que deben guiar la actuación de los uniformados, entre ellos el respeto por el derecho a la protesta, el uso de la fuerza como último recurso y la formación obligatoria en derechos humanos.

Por ahora, la Policía tendrá 90 días para completar la transición administrativa y poner en funcionamiento la nueva estructura de la Unidad Nacional Antidisturbios.

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