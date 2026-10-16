Duro contra las organizaciones delincuenciales en Barranquilla: 72 capturados entre ellos alias «Keko»

Resumen: Estas redes delictivas mantenían bajo constante zozobra a la comunidad debido a su vinculación con homicidios selectivos, hurtos violentos a personas y establecimientos de comercio, y la distribución masiva de sustancias psicoactivas a través del tráfico local de estupefacientes

Minuto30.com .- Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional incluyeron 50 allanamientos estratégicos en Barranquilla y su área metropolitana, logrando la incautación de armamento, narcóticos, equipos de comunicación y dinero en efectivo.

En una de las intervenciones judiciales y policiales más significativas de los últimos meses en el departamento del Atlántico, la Fiscalía General de la Nación propinó un duro golpe a las estructuras de la delincuencia organizada que venían afectando la tranquilidad de Barranquilla y varios municipios de su área metropolitana. Un total de 72 presuntos integrantes de cinco agrupaciones criminales fueron identificados y capturados mediante un trabajo de investigación estructural enfocado en contrarrestar los delitos de mayor impacto social.

Estas redes delictivas mantenían bajo constante zozobra a la comunidad debido a su vinculación con homicidios selectivos, hurtos violentos a personas y establecimientos de comercio, y la distribución masiva de sustancias psicoactivas a través del tráfico local de estupefacientes. La efectividad de este resultado responde al compromiso de las autoridades por desarticular los engranajes financieros y operacionales del crimen organizado en la región caribe.

Coordinación interinstitucional y despliegue operativo

El éxito de esta ofensiva radica en el esfuerzo coordinado de las autoridades competentes. La fase operativa contempló la realización simultánea de 50 diligencias de registro y allanamiento, ejecutadas meticulosamente por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en estrecha articulación con unidades especializadas de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) y el Gaula de la Policía Nacional.

El despliegue de las fuerzas del orden abarcó cinco municipios estratégicos del departamento: Barranquilla, Soledad, Galapa, Puerto Colombia y Malambo. En estas zonas, los peritos e investigadores penetraron los sectores donde operaban las células de estas organizaciones, logrando neutralizar sus puntos de acopio, centros de distribución y guaridas de refugio.

Una de las capturas más llamativa fue la de alias «keko» quien hace solo unos meses decía «que no comía de tigre» en referencia a que no le tenía miedo a Abelardo de la Espriella, quien esta misma mañana lo enfrentó y le dijo «guapito por teléfono».

Incautaciones de material bélico, narcóticos y una captura internacional

Durante el desarrollo de las intervenciones domiciliarias, las autoridades lograron el decomiso de un importante arsenal de guerra y elementos clave para el avance de los procesos judiciales. En total se incautaron:

17 armas de fuego de diferentes calibres.

1 granada de fragmentación.

Diversas dosis de marihuana y cocaína listas para su comercialización.

12 teléfonos celulares utilizados para la coordinación logística de actividades ilícitas.

Dinero en efectivo producto de las rentas ilegales del microtráfico y la extorsión.

Dentro de los procedimientos realizados en flagrancia destaca la detención de un ciudadano de nacionalidad francesa en poder de un kilogramo de cocaína de alta pureza y un arma de fuego. Este hallazgo evidencia las dinámicas transnacionales o los nexos con redes extranjeras que algunas de estas bandas locales han venido estableciendo.

De forma paralela, las acciones de las autoridades no se limitaron al entorno urbano. Varios delincuentes que ya se encontraban privados de la libertad fueron notificados en sus centros de reclusión sobre nuevos requerimientos judiciales y procesos penales iniciados en su contra. Estas notificaciones se hicieron efectivas en las penitenciarías La Modelo y El Bosque, así como en distintas estaciones de policía de la ciudad, cortando de raíz la coordinación de delitos desde los recintos carcelarios.

El accionar delictivo de ‘Los Rápidos’ y su impacto económico

Entre las cinco estructuras golpeadas en este operativo sobresale la banda denominada ‘Los Rápidos’, una organización delictiva dedicada a la comisión de hurtos en modalidades de alta violencia. De acuerdo con el expediente investigativo, esta red criminal venía sembrando el temor desde el año 2025 mediante asaltos sistemáticos a establecimientos comerciales y ciudadanos en exclusivos barrios del norte de Barranquilla y centros comerciales de la zona.

El impacto económico provocado por ‘Los Rápidos’ supera los 200 millones de pesos, afectando de manera directa el patrimonio de comerciantes, residentes y el dinamismo económico de la capital del Atlántico. Su desarticulación representa un alivio para el sector empresarial y comercial que venía siendo blanco constante de sus atracos a mano armada.

Judicialización e imputación de cargos

Tras finalizar las capturas y los procedimientos de registro, los 72 procesados fueron puestos a disposición de la administración de justicia para el desarrollo de las correspondientes audiencias concentradas. Los capturados serán presentados ante jueces de control de garantías, ante quienes fiscales adscritos a la Seccional Atlántico y a la Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales (Gaula) solicitarán la legalización de los allanamientos y las detenciones.

De acuerdo con la conducta e implicación individual en cada evento delictivo, el ente fiscal les imputará los siguientes delitos:

Concierto para delinquir.

Homicidio.

Hurto calificado y agravado.

Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones.

Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Adicionalmente, la Fiscalía solicitará la medida de aseguramiento en centro carcelario para los procesados, argumentando la peligrosidad que representan para la sociedad y la necesidad de salvaguardar el bienestar de la comunidad atlanticense.