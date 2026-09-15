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    Acusan a hombre de aprovechar la cercanía familiar para cometer actos sexuales contra tres niñas

    Los hechos investigados habrían ocurrido durante varios años en viviendas de Bogotá y Soacha.

    Publicado por: Sara Cespedes

    “Él aceptó lo que nos hizo”: Denuncian a pastor por presuntos actos sexuales contra familiares en Medellín
    Foto: Freepik
    Acusan a hombre de aprovechar la cercanía familiar para cometer actos sexuales contra tres niñas

    Resumen: La Fiscalía acusó a un hombre por presuntos actos sexuales contra tres niñas de su entorno familiar, quienes tenían entre 4 y 13 años. Según la investigación, los hechos habrían ocurrido durante varios años en viviendas de Bogotá y Soacha; una de las víctimas sería su nieta y las otras dos, sus sobrinas.

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    La Fiscalía General de la Nación formuló acusación contra un hombre señalado de cometer de manera reiterada actos sexuales contra tres niñas de su entorno familiar, hechos que, según la investigación, se habrían presentado durante varios años en viviendas ubicadas en Bogotá y Soacha.

    De acuerdo con el proceso adelantado por el ente investigador, las víctimas tenían entre 4 y 13 años cuando presuntamente ocurrieron las conductas. Una de las menores era nieta del procesado, mientras que las otras dos eran sus sobrinas.

    La Fiscalía sostiene que el hombre habría aprovechado la cercanía y confianza que tenía con las niñas para acercarse a ellas y realizar las conductas por las que ahora es señalado.

    Los hechos investigados

    Una de las víctimas, quien era su nieta, habría sido afectada en diferentes oportunidades entre 2018 y 2022. Las otras dos menores también habrían sido víctimas de actos sexuales, según la investigación.

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    Los hechos habrían ocurrido en espacios privados de viviendas ubicadas en Bogotá y Soacha. De acuerdo con lo establecido durante la investigación, el hombre aparentemente buscaba generar momentos en los que pudiera permanecer a solas con las menores.

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    La Fiscalía indicó que el procesado, al parecer, utilizaba diferentes estrategias para acercarse a las niñas y aprovechaba su edad y la relación de confianza existente.

    La cercanía familiar, bajo investigación

    Según la hipótesis de la Fiscalía, el vínculo familiar habría facilitado que el procesado tuviera acceso a las menores y a espacios en los que, presuntamente, ocurrieron los hechos.

    Con la formulación de acusación, el caso avanza a una nueva etapa del proceso judicial, en la que el hombre deberá responder por las conductas que se le atribuyen.

    Las autoridades continuarán con el trámite correspondiente para determinar su responsabilidad frente a las acusaciones formuladas por el ente investigador.

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