Resumen: La Fiscalía acusó formalmente a alias ‘Chipi’ por su presunta participación como determinador del homicidio de un hombre asesinado en Engativá en junio de 2024. Según la investigación, habría ofrecido dinero para ejecutar el crimen, coordinado la ubicación de la víctima y facilitado el arma utilizada en el ataque, en medio de una disputa por el control del narcomenudeo en el occidente de Bogotá.

Acusan a alias ‘Chipi’ de ordenar homicidio por disputa de narcomenudeo en Engativá

La Fiscalía General de la Nación presentó acusación formal contra alias ‘Chipi’, señalado de ser el presunto determinador del homicidio de un hombre ocurrido el 15 de junio de 2024 en la localidad de Engativá, en Bogotá.

De acuerdo con los elementos recopilados por el ente investigador, el crimen estaría relacionado con disputas por el control de actividades de narcomenudeo en el occidente de la capital del país, situación que habría motivado la planeación del ataque.

Las investigaciones indican que alias ‘Chipi’ presuntamente contactó a una persona para que ejecutara el homicidio y le habría ofrecido una suma de 4 millones de pesos a cambio de cometer el crimen.

Según la Fiscalía, posteriormente ambos se reunieron en un establecimiento de billar para coordinar detalles del hecho. En ese encuentro, el hoy acusado habría mostrado una fotografía de la víctima y entregado 2 millones de pesos como adelanto del dinero pactado.

La víctima habría sido ubicada horas antes del crimen

La investigación señala que el día en que ocurrieron los hechos, alias ‘Chipi’ presuntamente identificó a la víctima en un establecimiento comercial y, tras conocer su ubicación, habría citado al supuesto sicario en un punto cercano.

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De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, durante ese encuentro se le entregó un arma de fuego dentro de un vehículo, la cual habría sido utilizada posteriormente para ejecutar el ataque.

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Horas después, durante la madrugada del 15 de junio de 2024, la víctima fue asesinada en plena vía pública del barrio El Muelle, en la localidad de Engativá.

Los hechos hacen parte de una investigación adelantada por la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, que recopiló elementos materiales probatorios y evidencia para establecer la presunta participación del acusado en la planeación y coordinación del homicidio.

Delitos por los que fue acusado

Con base en el material recopilado durante la investigación, un fiscal del caso acusó formalmente a alias ‘Chipi’ por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

La acusación marca una nueva etapa dentro del proceso judicial que se adelanta contra el señalado implicado, a quien las autoridades vinculan con la presunta organización y determinación del crimen.

La Fiscalía reiteró la importancia de la denuncia ciudadana para combatir las estructuras delincuenciales y recordó que cualquier hecho que afecte la convivencia o constituya una conducta delictiva puede ser reportado a través de la Línea de Emergencias 123, mecanismo que contribuye al desarrollo de investigaciones y a la judicialización de los responsables.