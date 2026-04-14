Acuerdos en Santander: se levantan bloqueos por avalúo catastral

Resumen: Se levantan los bloqueos en Santander tras acuerdo entre la Gobernación, el IGAC y campesinos. Conozca los puntos pactados sobre el avalúo catastral.

Después de seis días de parálisis que pusieron en jaque la economía del oriente colombiano, finalmente hubo humo blanco en Santander. Tras una jornada de cuatro horas en la Gobernación, el mandatario departamental, Juvenal Díaz, junto a delegados del IGAC y voceros de las comunidades rurales, sellaron un acuerdo de 12 puntos para levantar definitivamente los bloqueos.

La noticia llega como un alivio para miles de transportadores y viajeros, luego de que las manifestaciones por el alza excesiva en el avalúo catastral generaran pérdidas estimadas en $120 mil millones de pesos diarios, según reportes de la Andi y gremios locales.

El punto neurálgico del acuerdo radica en la revisión técnica y logística de los ajustes catastrales en los 68 municipios afectados.

El compromiso del IGAC regional es verificar los precios de los predios, cruzando información con notarías y el Sisbén para corregir los sobreavalúos que los campesinos denunciaron como un “atropello”.

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Además, acordaron realizar gestiones ante los alcaldes municipales para que otorguen plazos más amplios en el pago del impuesto predial. Para garantizar que lo pactado no se quede en el papel, se fijó una reunión de seguimiento para el próximo 6 de mayo, donde se verificarán los avances en cada territorio.

A esta hora, el flujo vehicular comienza a normalizarse en corredores críticos como la vía Bucaramanga-Barrancabermeja, el peaje de Lebrija y el acceso al aeropuerto Palonegro.

De igual forma, los vehículos de carga pesada ya se movilizan hacia Cúcuta y Bogotá. El gobernador Díaz destacó que este modelo de concertación podría ser replicado en departamentos como Cundinamarca y Boyacá, donde aún persisten protestas.

Aunque el acta final está pendiente de la firma del ministro del Interior, Armando Benedetti, los líderes campesinos ya se desplazaron a puntos como Cimitarra, Simacota y El Playón para dar la orden de despeje total, poniendo fin a una crisis que amenazaba con el desabastecimiento de alimentos en la región.

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