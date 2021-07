¡Atención! Fecode anuncia acuerdo con MinEducación para regreso a clases presenciales

Este miércoles, 13 de julio, se conoció que, a través de un comunicado, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación -Fecode- anunció que llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Educación -MinEducacoón- sobre el regreso a clases presenciales.

Y es que en el comunicado, Fecode informa que: «Luego de muchas discusiones, consolidamos un acuerdo en este aspecto. Pertinente aclarar y precisar que no fue posible concretar todos los requerimientos y exigencias para el retorno gradual y seguro a la escuela de la presencialidad. Nos vimos obligados, independientemente del acuerdo establecido, a dejar una constancia como federación».

Asimismo, en el documento Fecode señala que teniendo en cuenta la situación actual del país, que tiene que ver con la propagación del Covid-19, las instituciones educativas aún no se encuentran en las condiciones necesarias para la prestación del servicio de manera presencial.

En ese sentido, la Federación manifestó que: «Hemos insistido en esta mesa de negociación en la necesidad de establecer unos porcentajes de los indicadores de bioseguridad, entre esos la ocupación de camas UCI, positividad e índice de propagación, que permitan determinar de manera objetiva la situación epidemiológica y la decisión de convocatoria o no a la presencialidad en cada caso».

Además, en el documento Fecode también enfatizó que responsabilizan al Gobierno «de la definición por fuera de la realidad existente en esta materia en cada región y el grado de afectación a la salud y la vida de la comunidad educativa».

Lineamientos y propuestas de Fecode para el regreso a clases presenciales

Tras el acuerdo entre Fecode y MinEducación de retornar a clases presenciales, la Federación también le propuso al Gobierno unas excepciones y «soluciones» para algunos casos específicos en los que no sea posible la prestación del servicio educativo de manera presencial.

«En casos excepcionales en los que la prestación del servicio educativo de manera presencial no sea posible para la totalidad de los estudiantes, se complementará la prestación del servicio con trabajo académico desde casa», señaló Fecode.

En ese contexto, entre esas excepciones se encuentra: que la capacidad del aula no permita el distanciamiento de un metro, que la situación epidemiológica obligue suspender las actividades académicas presenciales, cuando las sedes de las instituciones no cumplan con los protocolos de bioseguridad, cuando las familias digan no a las clases presenciales, cuando no se tenga el esquema completo de vacunación para los docentes.

