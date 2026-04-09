El ambiente del estadio caleño es descrito por las propias protagonistas como una experiencia transformadora. Foto: Alcaldía de Cali

Resumen: En una auténtica caldera de cánticos y apoyo incansable se convierte el estadio Pascual Guerrero, cada vez que las jugadoras de la selección Colombia de fútbol femenino pisan la grama del ‘sanfernandino’.

¡La casa de las ´Guerreras´!: Cali reafirma su poderío como la capital del fútbol femenino en Colombia

Minuto30.com .- En Cali, el respaldo al fútbol femenino trasciende los 90 minutos de un partido oficial. Es una cultura arraigada que se vive en el día a día, forjada desde las escuelas de formación en los barrios hasta los procesos comunitarios, donde padres de familia y profesores cultivan el talento de un semillero inagotable.

Ese trabajo de base ha posicionado al Valle del Cauca como una potencia absoluta en la disciplina, atrayendo miradas de todo el continente y convirtiendo a la ciudad en el fortín predilecto de la Selección Nacional.

Una cultura desde la cuna

El éxito de los equipos profesionales caleños no es casualidad; es el fruto de un esfuerzo colectivo. La gerente del Deportivo Cali Femenino, Vanessa Alipio, destaca la importancia de este tejido social:

“La ciudad cuenta con clubes formadores y un trabajo comunal que permite a las niñas soñar con el profesionalismo y vestir la camiseta de la Selección. El apoyo de los padres desde edades tempranas es fundamental”.

El palmarés que respalda a la región

El éxito de este proceso formativo se refleja directamente en los hitos deportivos que ha consolidado la región. En la actualidad, el Valle del Cauca cuenta con cuatro clubes femeninos en el profesionalismo, lo que garantiza una alta competitividad local.

Además, Cali se alza con orgullo como la ciudad más ganadora del país con un total de cinco títulos de liga, producto de las tres coronas obtenidas por el Deportivo Cali y las dos conquistadas por el América.

A nivel internacional, el peso y la jerarquía de los equipos vallecaucanos también han quedado en evidencia, logrando ser protagonistas en dos finales de la prestigiosa Copa Libertadores.

Jugar en el Pascual: Un antes y un después

El ambiente del estadio caleño es descrito por las propias protagonistas como una experiencia transformadora. Katherine Osorio, jugadora del Deportivo Cali, rememora el impacto que tuvo en ella disputar el Mundial Sub-20 en este escenario:

“Fue la primera vez que jugaba en un estadio lleno. Eso te da más ánimo y ganas de salir a ‘romperla’ en la cancha. Sentimos que Cali siempre está acompañándonos”.

Este magnetismo es tan fuerte que atrae a talentos de otras regiones. Es el caso de Sofía Prieto Restrepo, portera manizaleña del cuadro “verdiblanco”, quien empacó maletas buscando el alto nivel que ofrece la capital del Valle. “Siento que aquí las cosas se hacen con más intensidad y amor. Cali apoya mucho, por algo es la casa del fútbol femenino. La competitividad aquí es una cosa muy diferente a la de otros lados”, asegura la guardameta.

Todo listo para las Eliminatorias

De cara a la próxima doble fecha por eliminatorias mundialistas, la Alcaldía de Cali ya ha dispuesto todas las garantías logísticas y de seguridad. El objetivo es ratificar, con organización y asistencia masiva, por qué la ciudad se ganó a pulso el título de la casa de las “Guerreras”.

Se espera que el Pascual Guerrero vuelva a rugir, haciendo sentir el peso de su localía con tribunas vibrantes y teñidas de amarillo, azul y rojo.